‘Stam tekent in MLS en berooft Advocaat van assistent-trainer’

Jaap Stam volgt Ron Jans op als trainer van FC Cincinnati in de Major League Soccer, zo meldt De Telegraaf. De ex-trainer van onder meer Feyenoord neemt Saïd Bakkati, assistent van Dick Advocaat in De Kuip, mee naar de Verenigde Staten. Stam en Bakkati werkten eerder al samen bij het Engelse Reading in de Championship. Stam tekent voor anderhalf jaar, met een optie voor nog een jaar.

Dat Stam kandidaat was bij Cincinnati was geen geheim meer. Voorzitter Jeff Berding bevestigde onlangs tegenover Cincinnati Enquier dat de voormalig Oranje-international bovenaan het lijstje stond. “Ik zou hem niet als enige kandidaat willen bestempelen, maar hij is wel de belangrijkste kandidaat, ja”, zo vertelde Berding. Hij vertelde dat de details nog afgehandeld moesten worden. Cincinnati, waar Gerard Nijkamp technisch directeur is en het nieuwe trainersduo kent vanuit zijn tijd bij PEC Zwolle, heeft de aanstelling van Stam nog niet bevestigd.

Volgens de krant heeft Feyenoord groen licht gegeven aan Bakkati om met Stam mee af te reizen naar Amerika. Dit was immers afgesproken toen hij in de zomer van vorig jaar tekende in De Kuip. Nadat Stam vorig jaar werd ontslagen, mocht Bakkati als enige van de technische staf aanblijven omdat de nieuwe trainer Dick Advocaat tevreden over hem was. De Telegraaf schrijft dat Advocaat het jammer vindt dat Bakkati vertrekt, maar hij gunt hem de uitdaging.

In februari kwam een einde aan het dienstverband van Jans bij de Amerikaanse club, na de commotie die ontstond over het vermeende gebruik van het 'n-woord' door de oefenmeester in de kleedkamer. Vrijwel direct daarna werd Stam door Johan Derksen in praatprogramma Veronica Inside genoemd als zijn mogelijke opvolger. Momenteel staat Yoann Damet als interim-trainer voor de groep bij FC Cincinnati.