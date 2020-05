‘Ajax concurreert met Barça om aanvaller (18) met uitstekende statistieken’

Diego Fernández Talaverón is op de radar verschenen bij Ajax, zo meldt Diario de Almería. Volgens de regionale Spaanse krant heeft de achttienjarige aanvaller van Sevilla zich met een geweldig seizoen in de nationale jeugdcompetitie in de kijker gespeeld van diverse clubs, waaronder ook Barcelona en Levante.

Talaverón kwam dit seizoen tot 22 doelpunten in evenzoveel wedstrijden in de Liga Nacional de Juveniles, de hoogste jeugdcompetitie in Spanje. Het hoge moyenne van de jonge centrumspits is niet onopgemerkt gebleven. "Veel teams hebben interesse getoond in mij, zowel uit Spanje als daarbuiten", bevestigt Talaverón, die niet aan een vertrek bij Sevilla zegt te denken.

"Ik hoop me te blijven ontwikkelen in Sevilla. Mijn teamgenoten en de trainers behandelen me heel goed. Op dit moment ben ik dan ook gefocust op Sevilla. Ik wil hier slagen en ben deze club erg dankbaar." Talaverón groeide op in Almería, maar verliet die stad op jonge leeftijd voor een overstap naar Sevilla, ruim vierhonderd kilometer ten westen van zijn geboorteplaats.

De talentvolle aanvaller moest wennen aan zijn nieuwe omgeving. "Ik verliet Almería heel jong en ik heb me moeten aanpassen aan Sevilla. Bij grote clubs is er nooit ruimte om te ontspannen", zegt Talaverón, die tevreden is over zijn huidige seizoen. "Ik heb hard gewerkt om pichichi (topscorer) te worden, in een heel apart seizoen dat we helaas niet hebben kunnen afmaken."