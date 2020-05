‘Ajax richt pijlen op Brazilië en informeert naar enkelvoudig international'

Ajax heeft volgens het Braziliaanse medium BolaVIP bij Gremio navraag gedaan naar Matheus Henrique. Een officieel bod vanuit Amsterdam op de 22-jarige middenvelder is echter nog niet uitgebracht, zo klinkt het. Henrique beschikt over een ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro in zijn tot medio 2023 lopende contract bij Gremio.

Voorzitter Romildo Bolzan Junior liet begin mei al weten dat er interesse vanuit de Serie A was voor Henrique, die in 2019 werd aangemerkt als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Arthur Melo. Volgens bovengenoemd medium heeft Gremio negentig procent van de transferrechten van de middenvelder in handen, die nu dus op de radar is verschenen van Ajax. Met het oog op de ontsnappingsclausule en de coronacrisis is het echter nog maar de vraag of directeur voetbalzaken Marc Overmars binnenkort een bod neerlegt in Brazilië.

TOP 10 GOALS - Quincy Promes

Henrique debuteerde in oktober 2019 in de nationale ploeg van Brazilië, in de vriendschappelijke ontmoeting met Senegal. De jonge middenvelder loste Arthur Melo twintig minuten voor tijd af. Hij staat daarnaast op elf interlands in het shirt van Jong Brazilië. Namens Gremio kwam Henrique tot dusver tot 3 doelpunten en 1 assist in 45 wedstrijden.

De aan Ajax gelinkte middenvelder werd in zijn jeugdjaren opgemerkt door Flamengo, maar een proefperiode van twee maanden leverde niets op. Een stage bij Gremio bracht ook geen succes, al nam laatstgenoemde club hem in 2018 alsnog over van amateurclub São Caetano. Ruim een jaar later volgde zijn debuut in het nationale elftal. "Dit is weer een stapje hogerop voor hem. Zijn uitverkiezing is ook volledig terecht", zo zei bondscoach Tite na het treffen met Senegal. Henrique wordt vaak vergeleken met Arthur Melo, maar hij ziet zelf wel degelijk verschillen. "Ik ben aanvallender ingesteld. Ik ben namelijk ooit begonnen als middenvelder die ook inzetbaar is op de flanken", zo liet hij onlangs optekenen in de Braziliaanse media.

Henrique plaatste in maart een video op Instagram Stories waarop Barcelona-verdediger Gerard Piqué te horen is. "Ik hoop je snel in Europa te zien", zei hij tegen de middenvelder van Gremio. De post ging al snel viral op sociale media, waarna Henrique besloot om het bericht te verwijderen. Hierdoor werd hij in verband gebracht met een overgang naar Barcelona, dat eerder Arthur Melo al ophaalde bij Gremio. Het is momenteel echter niet bekend of Henrique daadwerkelijk op het lijstje van de Catalaanse grootmacht staat. In verschillende buitenlandse media is de eenmalig international ook al genoemd bij Shakthar Donetsk en AS Monaco.

Ajax deed in februari reeds zaken op de Braziliaanse transfermarkt door Antony voor vijf seizoenen te strikken. São Paulo ging akkoord met een transfersom van 15,75 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 21,75 miljoen euro. Antony sluit in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag.