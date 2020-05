‘Feyenoord hoort drie keer ’nee‘: te groot gat tussen vraag en aanbod’

Leroy Fer en Eric Botteghin hebben nog geen overeenstemming met Feyenoord bereikt over een nieuw contract, zo meldt Voetbal International dinsdagochtend. De twee routiniers willen graag verlengen en de club wil met het tweetal door, maar in de voorstellen zit nog een te groot gat tussen vraag en aanbod, aldus het weekblad.

Feyenoord heeft in het salarishuis slechts beperkte ruimte en moet ook voorzichtig handelen in de coronacrisis. Zo probeerden de Rotterdammers eerder al Bryan Linssen transfervrij over te nemen van Vitesse. Feyenoord kon de aanvaller echter niet genoeg salaris bieden, waardoor hij zijn carrière waarschijnlijk in het buitenland gaat vervolgen.

Ondertussen probeert Feyenoord ook nog het contract van Orkun Kökçü op te waarderen, zo meldt het weekblad. De middenvelder wordt de voorbije maanden hevig gelinkt aan een vertrek uit De Kuip, waarbij vooral Arsenal interesse heeft in de middenvelder. Volgens Voetbal International is een akkoord met Kökçü, die momenteel tot medio 2023 vastligt, niet in zicht.

"Er is een aanbieding van Feyenoord gekomen, die heeft hij wederom geweigerd. Dat is heel simpel een verschil tussen vraag en aanbod. Feyenoord biedt iets aan, maar Kökcü vraagt meer", zo verzekerde Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam eerder al. "Natuurlijk moet je niet denken dat die jongen miljoenen wil gaan verdienen. Maar als speler zijnde, en hij is basisspeler, gaat het toch ook vooral om status. Niet alleen in de kleedkamer, maar ook op het veld en dus ook contractueel."