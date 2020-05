Bekerheld brengt Willem II via Instagram op de hoogte van vertrek

Timon Wellenreuther verlaat Willem II, zo maakt de Duitse doelman maandag wereldkundig op Instagram. De Tricolores hadden in de afgelopen periode gesprekken met de sluitpost over verlenging van de samenwerking, zonder daarbij het gewenste resultaat te bereiken. Het is nog niet bekend waar Wellenreuther, die bij Willem II over een aflopende verbintenis beschikte, zijn loopbaan vervolgt.

"Ik wil iedereen die mij in mijn tijd hier geholpen heeft hartelijk bedanken", zo schrijft Wellenreuther in zijn bericht op Instagram. "Vooral op het bereiken van de bekerfinale in 2019 (4-0 nederlaag tegen Ajax, red.) en het halen van Europees voetbal in het afgelopen seizoen ben ik bijzonder trots. Ik heb nu echter besloten de volgende stap in mijn carrière te zetten. In de komende weken zullen we zien waar dat zal zijn." Willem II heeft nog niet officieel gereageerd op de mededeling van Wellenreuther.

Wellenreuther speelde sinds 2017 in het shirt van Willem II, dat hem destijds transfervrij overnam van Schalke 04. In de afgelopen drie jaar kwam de 24-jarige doelman tot 77 wedstrijden namens de Tilburgse club. Persoonlijk hoogtepunt was het treffen met AZ in de halve finale van de TOTO KNVB Beker in het seizoen 2018/19. In de strafschoppenserie keerde Wellenreuther maar liefst drie strafschoppen. In de eindstrijd bleek Ajax echter veel te sterk te zijn voor het elftal van trainer Adrie Koster.