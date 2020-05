Van Gaal ziet ‘Louis van Gaal-speler’ bij Ajax: ‘Dan ben je een speciale speler’

Hakim Ziyech heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld en draagt volgend seizoen het shirt van Chelsea. Louis van Gaal staat bij Studio Sport stil bij het vertrek van de Marokkaans international en gaat in op zijn tijd in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de oud-trainer is Ziyech een ‘Louis van Gaal-speler’. “Jazeker, een creatieveling”, aldus Van Gaal.

“Hij heeft zich ongelooflijk ontwikkeld bij Ajax”, aldus de ex-trainer van onder meer Ajax, Barcelona en Bayern München. “Niet zozeer in creativiteit, maar als teamspeler. Bij FC Twente had hij dat nog niet. Bij Ajax heeft hij dat zelf ontwikkeld natuurlijk, onder leiding van Erik ten Hag. Het publiek heeft hem in de armen gesloten. Dat was in het begin niet zo. En dat is zo mooi, dat het publiek is gaan inzien dat hij ongelofelijk hard werkt voor een creatieveling. Maar dat hij ook doelpunten maakt en assists geeft.”

Ziyech was niet altijd even geliefd bij de achterban van Ajax. Mede doordat hij veel balverlies leed kon hij in sommige thuiswedstrijden rekenen op een fluitconcert van een deel van het publiek. “En natuurlijk heeft hij veel balverlies, maar hij is wel de jongen die de doelpunten voorbereidt. Dan ben je een speciale speler”, aldus Van Gaal, die van mening is dat zijn medespelers moeten accepteren dat Ziyech zo nu en dan een bal verspeelt. Naar eigen zeggen had Van Gaal dat wel kunnen accepteren als hij trainer van Ziyech was. “Ja, natuurlijk.”

Ajax heeft Ziyech voor een bedrag van veertig miljoen euro verkocht aan de Premier League-club. Middels bonussen kan de tranfersom nog oplopen naar maximaal 44 miljoen euro. Sinds zijn debuut bij Ajax maakte Ziyech 49 goals en leverde hij 71 assists in alle competities. Daarmee was hij bij bijna een kwart van alle Ajax-doelpunten betrokken: 120 van de 490.