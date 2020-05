Kenneth Perez geïrriteerd: ‘Wat een saaie speler, kanonnen zeg…’

Borussia Dortmund was zaterdagmiddag bij de hervatting van de Bundesliga veel te sterk voor aartsrivaal Schalke 04 en dankzij twee treffers van Raphaël Guerreiro en doelpunten van Erling Braut Haaland en Thorgan Hazard werd het uiteindelijk 4-0 voor de thuisploeg. Kenneth Perez was na afloop van de wedstrijd te spreken over het wervelende optreden van die Borussen, maar zag in landgenoot Thomas Delaney ook een dissonant.

“Het is een Deen, maar wat een saaie speler zeg… Kanonnen zeg… Hij is er natuurlijk om de bal te onderscheppen en dat doet hij op zich wel goed, maar aan de bal, kom op jongen…”, stelt hij tijdens het bekijken van een aantal beelden waarop vooral terugspeelt bij FOX Sports. De middenvelder kreeg een basisplaats van Lucien Favre, die geen beroep kon doen op de geblesseerde Axel Witsel en Emre Can. Het was voor Delaney, die dit seizoen lange tijd afwezig was door een zware enkelblessure, zijn eerste plek in de basis sinds 26 oktober.

Delaney werd in de 68ste minuut bij een 4-0 voorsprong vervangen door Leonardo Balerdi. “Ik weet ook wel dat je dit soort spelers misschien nodig hebt, maar Witsel en Can, die normaal daar spelen, die gaan echt veel meer vooruit en zijn veel dynamischer. Aan dit soort spelers kan ik me best wel ergeren.” De eveneens aanwezige Arnold Bruggink stipt aan dat spelers als Delaney wel belangrijk zijn voor de balans in een elftal.

“Van mij mag hij daar best blijven staan, maar er is toch niets mis mee om even open te draaien, op te kijken en te zien dat er tien meter verderop iemand vrij staat? Dit irriteert me enorm”, werpt Perez echter tegen. Ook de opmerking van Jan Joost van Gangelen dat zelfs bondscoach Ronald Koeman zegt dat spelers als Marten de Roon nodig zijn, laat hem niet van gedachten veranderen: “Ik zeg ook niet dat hij niet nodig is, maar het is niet verboden om de bal vooruit te spelen als die mogelijkheid er is.”