Willem II-talent gaat na afwijzen Feyenoord wel in op aanbod PSV

Emmanuel van de Blaak verlaat Willem II per direct voor PSV, zo melden de Tricolores vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De pas vijftienjarige verdediger maakte sinds het seizoen 2015/16 deel uit van de jeugdopleiding van de Tilburgse club en maakte voor de coronacrisis zijn officieuze debuut voor Willem II in de met 6-1 verloren oefenwedstrijd tegen Ajax. PSV moet zijn komst nog wel officieel bevestigen.

Willem II nam in april al afscheid van de zestienjarige aanvaller Joel Ideho, die verder gaat in de jeugdopleiding van Ajax. "Het is jammer dat deze twee talenten ons verlaten. Maar het is een compliment naar deze jongens en onze voetbalacademie dat zij de stap maken naar deze grote clubs. Wij wensen ze dan ook veel succes", aldus hoofd opleidingen Bastiaan Riemersma in een reactie op de clubsite.

Van de Blaak sloeg recentelijk nog een aanbod van Feyenoord af, zo weet het Brabants Dagblad te melden. De kersverse PSV-aanwinst speelde voor de coronacrisis in het Onder-17-elftal van Willem II. Daarnaast werd hij vorig jaar opgeroepen voor Oranje Onder-15. Voor Van de Blaak staat de teller inmiddels op vijf interlands.