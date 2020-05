‘De Boer gaf het gevoel dat ik een van de beste verdedigers van Europa was’

Jan Vertonghen bewaart warme herinneringen aan de samenwerking met Frank de Boer. De Belgische centrumverdediger speelde vanaf december 2010 anderhalve seizoen onder De Boer bij Ajax, alvorens hij de overstap maakte naar Tottenham Hotspur. Vertonghen beleefde onder de huidige trainer van Atlanta United een van de betere periodes uit zijn carrière als voetballer, zo zegt de stopper zelf.

Vertonghen werd in het seizoen 2011/12 door De Boer aangewezen als aanvoerder van Ajax en beschaamde het vertrouwen van de oefenmeester allerminst. De Belg gidste de Amsterdamse club naar het landskampioenschap en won de Gouden Schoen als beste speler van de Eredivisie. "Hij gaf me het gevoel dat ik een van de beste centrale verdedigers van Europa was en daardoor voelde ik me supersterk. Qua prestaties werden het onder Frank mijn beste jaren bij Ajax", zegt Vertonghen één dag voor de vijftigste verjaardag van De Boer aan De Telegraaf.

De Boer haalde op trainingen het beste in Vertonghen naar boven en wendde daar de nodige kunstgrepen voor aan, zo memoreert de linksbenige verdediger. "De trainer wist dat ik op mijn best was als ik boos was. Dan floot hij bewust niet als er een overtreding op me werd gemaakt of gaf hij een corner expres aan de tegenpartij. Ik herinner me één training dat ik het zó met hem oneens was dat ik een bal de golfbaan bij Borchland op schoot."

"Van Frank moest ik die bal onmiddellijk halen, maar ik zei dat dit later wel kwam", vervolgt Vertonghen. "Niet dus, en toen ik een kwartier later terugkwam, was ik witheet. Het was daarna waarschijnlijk mijn beste training ooit. Hij zag het lachend aan en maakte me later duidelijk dat ik dat niet nodig zou moeten hebben. Het was een wijze les, zoals hij me ook van mijn rouwmomentjes tijdens wedstrijden afhielp. Het was ontzettend fijn om met hem te werken."