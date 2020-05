Klopp maakt keuze tussen Ronaldo en Messi: ‘Ze hebben één ding gemeen'

Op verzoek van het YouTube-kanaal freekickerz heeft Jürgen Klopp een keuze gemaakt tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De Duitse manager van Liverpool laat zich lovend uit over de fysieke kwaliteiten van Ronaldo, maar kiest desondanks voor de aanvaller van Barcelona. Klopp spreekt tegelijkertijd zijn bewondering voor de hegemonie die Messi en Ronaldo hebben gecreëerd.

“De keuze valt op Messi, al kan ik Ronaldo niet meer bewonderen dan ik al doe. Mijn verklaring daarvoor is als volgt. We hebben tegen hen allebei gespeeld en het is bijna onmogelijk om Messi en Ronaldo te verdedigen. Maar Messi heeft vanaf zijn geboorte minder fysieke kwaliteiten. Als je een perfecte speler zou uittekenen, zou die Ronaldo’s lengte, snelheid en sprongkracht hebben. Bij die fysieke kwaliteiten komt ook nog eens zijn totale houding, die perfect en professioneel is. Dat kan haast niet beter”, geeft Klopp te kennen over de aanvaller van Juventus.

“Aan de andere kant heb je de kleine Messi, die alles zo simpel doet lijken. Daarom vind ik hem misschien net iets beter als speler. Maar Cristiano is ook absoluut een geweldige speler”, gaat de manager van Liverpool verder. “Het is een hele moeilijke keuze, maar ze hebben één ding gemeen: ze hebben al zo’n lange tijd hun voetafdruk achtergelaten in het voetbal. Er zijn verschillende jonge spelers die een vergelijkbare potentie hebben, maar het is een ongelofelijke prestatie om zoiets over een langere periode te presteren.”

Arsène Wenger zei afgelopen weekeinde dat hij Kylian Mbappé en Neymar de hegemonie van Ronaldo en Messi ziet doorbreken. “Spelers als Messi en Ronaldo hebben we nooit eerder gezien. Ze hebben het unieke vermogen om vanuit het niets iets te creëren, maar het einde van hun tijdperk nadert”, aldus Wenger. “Ik denk dat Mbappé de leider van de nieuwe generatie kan worden. Natuurlijk kennen we allemaal ook Neymar.”