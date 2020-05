Stade Reims betaalde hoge prijs voor Sierhuis: ‘Daar sprak waardering uit’

Kaj Sierhuis maakte in januari vlak voor het sluiten van de transfermarkt de overstap naar Stade Reims. De spits van Ajax was verhuurd aan FC Groningen, dat een optie tot koop had, en beide clubs raakten het eens over het vertrek van de talentvolle spits naar de club uit de Ligue 1. Hoewel de twee Eredivisie-clubs nooit bekend hebben gemaakt hoeveel Stade Reims betaalde voor Sierhuis, weet De Telegraaf dat het om een transfersom van vier miljoen euro gaat. “Daar sprak waardering uit. Ze hadden me niet gehaald voor het tweede elftal”, aldus Sierhuis.

De 22-jarige aanvaller verkoos een verhuizing naar Frankrijk boven een langer verblijf in de Eredivisie. “Een stevige middenmoter, een club die zich afgelopen jaren goed heeft geroerd op de transfermarkt”, vertelt Sierhuis over zijn huidige club. “Zowel wat ingaande als uitgaande transfers betreft. Stade is een goed gestructureerde en gedisciplineerde ploeg dat weinig goals tegen krijgt. Alleen: ze konden voorin nog wel wat doelpunten gebruiken. Ik denk dat ik in dat plaatje pas.”

Sierhuis hoefde niet lang te wachten op zijn debuut voor Stade Reims. Vijf dagen na het ondertekenen van zijn contract, kreeg hij een basisplaats tegen OGC Nice. Hij had toen pas een paar keer meegetraind met zijn nieuwe ploeggenoten. “Ik zat er lekker in toen ik na een één-tweetje de bal in de lucht met gestrekt been en met mijn grote teen wilde aannemen.” De jeugdinternational liep daarbij een hamstringblessure op. “Een combinatie van een ’volle strek’ en een hectische en energie slurpende periode.”

In maart overleed de opa van Sierhuis en dus keerde hij terug naar Nederland voor de begrafenis. Juist op dat moment werd de Franse competitie stopgezet vanwege de coronacrisis. “Het complex ging op slot en we kregen te horen dat we in isolatie moesten. Toen heb ik besloten in Nederland te blijven. Ik zat toch liever in Jisp bij mijn ouders in de tuin, dan moederziel alleen in een appartement in Reims”, aldus Sierhuis, die samen met zijn ploeggenoten dertig procent van het brutosalaris heeft moeten inleveren.

Stade Reims werd onlangs geconfronteerd werd met de dood van de door corona getroffen clubarts Bernard Gonzalez. Hij pleegde begin vorige maand zelfmoord. “Vreselijk”, aldus Sierhuis. “Het was een aimabele en goedlachse man, een vertrouwenspersoon van veel jongens. Hoewel ik hem nog niet zo goed kende, had ik door mijn blessure veel contact met hem. We kregen het te horen via een online teammeeting, iedereen was in shock.”