Ajax verwacht miljoenendeal: ‘Hij is vergelijkbaar met Frank Lampard’

Donny van de Beek gaat Ajax waarschijnlijk verlaten komende zomer. Algemeen directeur Edwin van der Sar gaf onlangs aan dat hij een vertrek van de 23-jarige middenvelder uit de Johan Cruijff ArenA verwacht, mits er een goed bedrag op tafel komt. Jesper Gronkjaer, oud-aanvaller van onder meer Ajax en Chelsea, ziet de Oranje-international wel bij de Spaanse top spelen.

"Ik zou niet verrast zijn als bij Real Madrid of Barcelona gaat spelen, maar ik zie liever dat hij naar een club net daaronder terechtkomt. Alleen al gezien zijn speelstijl passen clubs als Tottenham Hotspur en Chelsea hem beter", zegt de Deen in gesprek met Goal. "Dat zijn nog steeds topclubs. Bovendien is hij vergelijkbaar met Frank Lampard (oud-middenvelder, tegenwoordig manager van Chelsea, red.). Een sterke gast, box-to-box en kan goed schieten, maar hij is niet zo technisch begaafd als andere spelers die van Ajax komen."

Ziyech na besluit KNVB: 'Zeker pijnlijk'

"Hij is in ieder geval een speler van wie je altijd een bepaald niveau kan verwachten", aldus Gronkjaer, die zich ook uitlaat over Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. De middenvelder en verdediger ruilden Ajax vorig jaar in voor een avontuur bij respectievelijk Barcelona en Juventus. "De Jong en De Ligt moeten hun volle potentie nog laten zien. Ze hebben het goed gedaan bij Ajax en zijn toen vertrokken naar Barcelona en Juventus, maar sindsdien hebben ze het moeilijk. Het is een ander niveau, maar in de komende jaren zullen ze bij de beste spelers van Europa behoren."

Gronkjaer laat ook zijn licht schijnen op Hakim Ziyech, die Ajax deze zomer verlaat voor Chelsea. "Ziyech is degene die mijn aandacht het meest heeft getrokken in de afgelopen twee seizoenen, ook al is hij niet opgeleid door Ajax. Ik zie hem erg graag voetballen. Ik zou ook betalen om hem te mogen aanschouwen bij Chelsea. Deze gasten hebben het allemaal geweldig gedaan in de Champions League, hun prijskaartje is met driehonderd procent gestegen. We kunnen nu wel tot de conclusie komen dat het Nederlands voetbal boven veel andere competities staat, zoals die van Denemarken."

"Wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd bij Ajax is een combinatie van een speciale generatie spelers als Van de Beek, De Ligt en De Jong en goede aankopen als Daley Blind, Quincy Promes en Dusan Tadic. Heel veel goeds kwam samen en dat had een abnormaal gevolg. Ajax kan dit niet ieder seizoen realiseren. We kunnen Ajax niet ieder jaar in de halve finale van de Champions League verwachten. Het succes is ook te danken aan de mensen op de achtergrond: Marc Overmars en Edwin van der Sar. Het is een club waar iedere jonge speler naartoe moet als ze de kans krijgen."