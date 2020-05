‘Barcelona zadelde Halilovic op met allerlei clausules, denk je dat dat helpt?’

Barcelona nam Alen Halilovic in 2014 met hoge verwachtingen over van Dinamo Zagreb. De Kroatische aanvallende middenvelder speelde een seizoen in het tweede elftal van de Spaanse topclub, maar zou zijn debuut in het eerste nooit maken. Dat Halilovic, die sinds januari op huurbasis uitkomt voor sc Heerenveen, niet geslaagd is in Catalonië, is volgens zijn ex-trainer Jordi Vinyals ook te wijten aan Barcelona zelf.

Vinyals werkte in het seizoen 2014/15 als trainer van Barcelona B een seizoen samen met Halilovic. "Er lag zoveel druk op zijn schouders", zo blikt de ex-jeugdtrainer van Barça terug tegenover Goal. "En dat kwam niet alleen omdat zijn naam constant verscheen in de kranten en bladen. Hij had allerlei clausules die zeiden dat hij een profspeler moest worden als hij een bepaald aantal jeugdwedstrijden zou spelen. Denk je dat dat iets is dat een jonge speler helpt? Je kunt niets in het voetbal plannen."

Halilovic wist de verwachtingen bij Barcelona nooit in te lossen en werd in 2016 verkocht aan Hamburger SV. "Hij had geweldige eigenschappen, dat wil ik niet betwisten", zegt Vinyals. "Maar we mogen niet vergeten dat we met Barca B spelen in de Segunda División, een zeer competitieve competitie. Hij had veel beter moeten zijn dan zijn teamgenoten of tegenstanders om een plaats in het eerste te verdienen. Dat kon hij niet, want hij kwam als tiener uit Kroatië en hij kreeg niet de tijd om te wennen en om te bewijzen dat hij op een dag voor Barcelona 1 kon spelen. Onder die omstandigheden was het natuurlijk moeilijk voor hem."

Vinyals ziet dat jonge voetballers steeds vaker worstelen met de druk die hen op jonge leeftijd opgelegd wordt. "Ik zie constant spelers van zeventien, achttien, negentien jaar die op grote krantenkoppen verschijnen. Maar niet elke speler kan daarmee omgaan, omdat ze simpelweg nog niet volwassen genoeg zijn. Met die media-aandacht geef je spelers het idee dat ze al iets hebben bereikt in het leven en wordt de druk bovendien hoger. Een speler die in zijn hoofd krijgt dat hij het al gemaakt heeft, puur omdat het in de media staat, belandt snel op het verkeerde pad. Halilovic is daar ook een voorbeeld van."