‘Arjen Robben is niet meer de jongste, maar het is de gok zeker waard’

Vice-voorzitter Ricardo Rotenberg is heel wat van plan met Botafogo, ondanks de financiële problemen die de coronacrisis ook in Brazilië met zich meebrengen. De tweede man op bestuurlijk niveau van de in 1904 opgerichte club hoopt onder meer Arjen Robben te kunnen strikken voor zijn droomproject in het voetbalgekke Rio de Janeiro. De oud-aanvaller van onder meer Chelsea, Real Madrid en Bayern München is op de hoogte van de belangstelling vanuit Zuid-Amerika, maar of hij ingaat op de avances van Rotenberg is nog maar de vraag. Robben liet eind april in een podcast van Bayern in ieder geval weten dat de deur op een kier staat wat betreft een terugkeer als profvoetballer.

Door Rian Rosendaal

De waardering van Rotenberg voor Robben kwam eerder deze week duidelijk naar voren in een interview op het Braziliaanse YouTube-kanaal Canal do TF. "Wat mij betreft was hij de beste speler van het WK in 2014", zo verwees de bestuurder naar het eindtoernooi in Brazilië dat het Nederlands elftal, gedragen door met name Robben, onverwacht een bronzen plak opleverde. In de strijd om de derde plaats werd het gastland met ruime cijfers verslagen: 0-3. "Lionel Messi won die prijs uiteindelijk omdat hij Messi is en tweede werd op dat toernooi. Maar Robben is mijn idool, ik vind hem een geweldige speler." Rotenberg houdt ondanks zijn enthousiasme een slag om de arm. "Er bestaat echter altijd een risico dat je te lang niets hebt gedaan. Ik heb contact opgenomen en hij heeft een antwoord gegeven. Hij was opgetogen met de aanbieding van Botafogo."

Clarence Seedorf speelde twee jaar bij Botafogo en is nog steeds enorm populair bij de aanhang

Rotenberg vroeg spelersmakelaar Marcos Leite, die vanuit New York opereert, om de eerste contacten te leggen met het kamp-Robben. "Dat heeft hij gedaan, hij heeft met zijn manager gesproken. Daar heeft hij me mee geholpen", aldus de bevlogen roerganger van Botafogo, die naast Robben onder meer de onlangs bij Trabzonspor vertrokken John Obi Mikel in het vizier heeft. "Het zal lastig worden omdat hij lang niet gespeeld heeft en ergens anders vier keer zoveel kan verdienen. Maar hij (Robben, red.) weet van de interesse van Botafogo." Leite bracht in februari Keisuke Honda naar Botafogo, terwijl Yaya Touré, die eveneens tot de stal van de Braziliaanse zaakwaarnemer behoort, op het punt stond om een contract te tekenen in het Estádio Nilton Santos. De voormalig middenvelder van Barcelona en Manchester City zag op het laatste moment af van een avontuur aan de andere kant van de wereld, maar het moge duidelijk zijn dat Rotenberg inzet op gevestigde namen om van Botafogo weer een absolute grootmacht te maken.

Te grote ambities?

Tauan Ambrosio, die Botafogo vanuit Rio de Janeiro op de voet volgt voor Goal, is van mening dat Rotenberg in het geval van Robben wat te hard van stapel loopt. "Ik denk dat het contact erg oppervlakkig is geweest", zo concludeert de kenner van de Braziliaanse Série A in een reactie aan Voetbalzone. Mocht de vice-voorzitter van Fogão toch slagen in zijn missie, dan krijgt Botafogo volgens Ambrosio de zo gewenste kwaliteitsinjectie in aanvallend opzicht. "De aanvalslinie van het elftal is namelijk verre van briljant." De volger van het profvoetbal in Brazilië zag Honda enkele maanden geleden zijn entree maken, maar hij vraagt zich af of de voormalig spelmaker van VVV-Venlo en Vitesse, waar de 33-jarige Japanner slechts vier wedstrijden speelde, het verschil gaat maken op de helft van de tegenstander. "Maar Honda heeft nog maar een wedstrijd gespeeld voor de club, want kort na zijn komst brak de coronacrisis uit." Ambrosio zou de komst van Robben van harte toejuichen, maar een kanttekening volgt al snel. "Hij is niet meer de jongste (36 jaar, red.). Maar het is het zeker waard om een gokje te nemen, zeker als je terugkijkt op de periode van Clarence Seedorf bij Botafogo." De oud-middenvelder kwam in de laatste jaren van zijn loopbaan, tussen 2012 en 2014, tot 59 duels in het shirt van de tweevoudig kampioen van Brazilië.

Ziet het elftal van Botafogo er komend seizoen zo uit?

Ook Paulo Freitas, hoofdonderzoeker van de Braziliaanse variant van Football Manager, weet dat Seedorf een goede reputatie heeft in het land van de vijfvoudig wereldkampioen. "Hier in Brazilië is er veel respect voor hem, maar dat was al zo voordat hij bij Botafogo neerstreek", benadrukt de voormalig correspondent van Sky Sports in een verklaring aan Voetbalzone. "Maar door zijn houding en de invloed die hij had op andere spelers werd het respect alleen nog maar groter. Door de meeste mensen wordt Seedorf gezien als een van de beste spelers van Botafogo van deze eeuw." Freitas sluit niet uit dat de Nederlander ooit terugkeert in de Série A. "Er zijn in het verleden verhalen geweest over een comeback bij Botafogo, maar dan als trainer. Daarnaast is Seedorf in verband gebracht met Athletico Paranaense." Met de reputatie van Robben in Brazilië is ook niets mis, zo verzekert de ervaren journalist, ondanks het incident met Felipe Melo in het WK-duel met Oranje in 2010. De middenvelder verloor zijn zelfbeheersing en ging vol op het dijbeen van de aanvaller staan, met een directe rode kaart als gevolg. "Die wedstrijd (door Nederland met 2-1 gewonnen, red.) heeft Robben geen slechte naam bezorgd. Het waren juist de Braziliaanse spelers en toenmalig bondscoach Carlos Dunga die ladingen met kritiek over zich heen kregen na de nederlaag in de kwartfinale."

Aanvallende impulsen dringend nodig

Freitas denkt net als Ambrosio dat Rotenberg wellicht wat te ambitieus is in zijn jacht op de handtekening van Robben. De coronacrisis zorgt voor inkomstenverlies, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat de voormalig vleugelaanvaller een lucratief contract kan worden aangeboden. De verwachting is zelfs dat er gekort wordt op de salarissen van de spelers, zolang de competitie stilligt. "Botafogo kan het zich niet veroorloven om met exorbitante salarissen te werken. Honda wisten ze nog wel aan te trekken, omdat hij akkoord ging met een redelijk modaal salaris. Het is afwachten of Robben een dergelijk voorstel ook accepteert." Gaat Robben toch akkoord met het voorstel van Rotenberg en wordt hij daadwerkelijk gepresenteerd in Rio de Janeiro, dan zal er wellicht het een en ander veranderen in de speelstijl van Botafogo. "De voorhoede van trainer Paulo Autuori loopt niet over van kwaliteit. Het spel is vooral gericht op verdedigen. Bruno Nazário is een middenvelder die ook als vleugelaanvaller uit de voeten kan. Tevens behoren de aanvallers Pedro Raul, Igor Cássio en Rafael Navarro tot de A-selectie. Maar dat zijn niet de beste spelers in de Braziliaanse competitie en zeker niet van het niveau Robben. Botafogo is overigens niet alleen met Robben bezig, want er staan ook andere aanvallende opties op het lijstje." In de Braziliaanse media is reeds gemeld dat Ricardo Quaresma (Kasimpasa) en Salomon Kalou (Hertha BSC) zijn aangeboden bij Rotenberg, terwijl ook Fábio en Rafael de Silva, uitkomend voor respectievelijk FC Nantes en Olympique Lyon, als potentiële aanwinsten worden aangemerkt. De vleugelverdedigers zijn opgegroeid in Rio de Janeiro en dromen ervan om ooit het shirt van hun geliefde Botafogo te dragen.

Arjen Robben ligt op de grond na de onbezonnen actie van Felipe Melo

Een eventueel debuut voor Robben namens Botafogo laat vanwege de coronacrisis sowieso nog even op zich wachten. Mocht de oud-international van Oranje een blik werpen op de ranglijst van vorig seizoen, dan zal hij daar waarschijnlijk niet blij van worden. De formatie van Autuori keek eigenlijk de gehele jaargang naar beneden en eindigde op een teleurstellende vijftiende plaats, slechts zeven punten boven de degradatiestreep. Botafogo wist in 38 competitiewedstrijden 31 keer het net te vinden. Slechts drie clubs scoorden nóg minder vaak. Het was dan ook een seizoen om snel te vergeten. "Ze bivakkeerden inderdaad lange tijd in de gevarenzone", zo beaamt Freitas. "De laatste jaren gaat het sowieso niet bijster goed in competitieverband." Desondanks heeft de sleeping giant uit Rio de Janeiro de potentie om zich op termijn weer tussen de topploegen te mengen. "Ze behoren tot de twaalf grootste clubs in Brazilië en Botafogo heeft ondanks de recente terugval nog steeds een rijke geschiedenis. Garrincha, Nílton Santos and Jairzinho hebben hier bijvoorbeeld gespeeld." Voornoemd trio was betrokken bij drie (1958, 1962 en 1970) van de vijf wereldtitels die de Goddelijke Kanaries in de wacht sleepten. In februari 2017 werd het stadion officieel vernoemd naar clublegende Nílton Santos, een van de legendarische namen uit het Braziliaanse voetbal die enkele jaren daarvoor was overleden.

Wellicht dat de komst van Robben zorgt voor vollere tribunes, want vanwege de tegenvallende resultaten van de laatste jaren is het Estádio Nilton Santos zelden tot nooit uitverkocht. "De bezoekersaantallen zijn naar Braziliaanse maatstaven zeker niet indrukwekkend te noemen", verzucht Freitas. "Vorig seizoen kwamen op een thuiswedstrijd gemiddeld 16.000 toeschouwers af." Een tegenvaller voor Rotenberg, daar de thuishaven van Botafogo plaats biedt aan bijna 47.000 supporters. Desondanks blijft de vice-voorzitter op de voorgrond treden, waar clubpresident Nelson Mufarrej meer achter de schermen opereert. "Rotenberg geeft alleen leiding aan de afdelingen commercie en marketing, maar heeft intern toch behoorlijk veel invloed. Zijn mening wordt ook zeker op waarde geschat bij het nemen van belangrijke beslissingen." Freitas denkt te weten waarom Rotenberg meer bekendheid geniet dan Mufarrej. "Hij steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken en maakt tevens optimaal gebruik van de kracht van de sociale media. Hierdoor verloopt de communicatie richting de aanhang van Botafogo en de pers behoorlijk soepel." De interesse in Robben heeft voor Rotenberg dan ook niet puur met het sportieve aspect te maken. "Het binnenhalen van grote namen kan de reputatie van de club alleen maar ten goede komen en de kans is groot dat de omzet dan ook flink stijgt."