David Neres blikt terug op zware periode: ‘Ik kon mezelf niet zijn’

David Neres liep in november in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea (4-4) een, op het oog, onschuldige knieblessure op. Het herstel duurde alleen veel langer dan verwacht. Het gaat nu steeds beter met de vleugelaanvaller, die het steeds moeten uitstellen van zijn rentree op het voetbalveld erg zwaar vond in mentaal opzicht.

“Dit waren de moeilijkste maanden in mijn carrière als voetballer”, erkent Neres zaterdag via de officiële kanalen van Ajax. “In eerste instantie leek het een hele simpele blessure, maar gedurende mijn herstel werd het steeds ingewikkelder en traden er complicaties op.” Elke keer als hij terugkeerde op het veld, kreeg de Braziliaans international een terugslag. “Dat maakte mijn herstel ook zo moeilijk.”

“Ik trainde onwijs hard en deed er alles aan om terug te keren, maar ik boekte geen progressie.” Neres ging, in samenspraak met Ajax, met een specialist trainen en dat sorteerde effect. Hij kan niet wachten tot het moment dat hij weer een wedstrijd mag spelen. “Elke speler wil spelen. Voor mij was dat niet mogelijk en daarom kon ik soms ook niet mezelf zijn.”

Neres heeft door het verbod op betaald voetbal tot 1 september alle tijd om aan zijn herstel te werken. “Nu kan ik rustig mijn knie ‘optrainen’. Ik heb enorm veel krachttraining gedaan en dat heeft geholpen. Ik hoop het volgend seizoen weer goed te gaan doen voor de ploeg. Dat begint door een goede voorbereiding te draaien met het team. Ik denk dat wij vervolgens weer een sterk seizoen kunnen doormaken. Ik hoop voor mezelf dat mijn knie goed blijft herstellen.”

Dat het voetbal zo lang stilligt, heeft Neres vanzelfsprekend niet eerder meegemaakt. “Het is heel vreemd om mee te maken. Ik mis mijn teamgenoten ook. We waren altijd met elkaar en dat waren we ook gewend. Het is soms wel eens moeilijk om alleen te moeten trainen.”