Amin Younes maakt gehakt van voetbalwereld: ‘We worden dom gehouden’

Amin Younes vindt dat profvoetballers te weinig begeleiding krijgen bij zaken buiten de sport om. De 26-jarige aanvaller van Napoli ziet om zich heen dat voetballers moeite hebben om met geld om te gaan. "De meeste jonge spelers hebben geen idee wat een spaarrekening is, of hoe ze zich voorbereiden op een leven zonder sport", stelt Younes tegenover de Duitse tak van T-Mobile.

"Wij voetballers worden geholpen om dom te blijven", vindt de Duitser, die tussen 2015 en 2018 voor Ajax speelde. "Bijna alles wordt ons uit handen genomen. Daardoor kijk je als voetballer nauwelijks meer om je heen. Iedere speler kan zelf zijn schoenen poetsen, maar naar de financiën kijken ze niet om. Je zou jonge spelers niet alleen op basis van hun talenten als een citroen uitknijpen, maar ze op meer gebieden moeten helpen. Op fysiek, menselijk en financieel vlak."

Younes pleit voor een soort pensioenregeling voor jonge voetballers. "Er zou kunnen worden geïntroduceerd dat je als jonge speler tot een bepaalde leeftijd maar een deel van je salaris krijgt uitbetaald en de club de rest op een andere rekening stort waar de speler pas na zijn carrière toegang toe heeft. Ik ken genoeg spelers die maar één of twee jaar professioneel zijn en dan alles uitgeven, die kregen het daarna moeilijk."

Om zich heen ziet Younes voetballers die niet verstandig met geld omgaan. "Wij voetballers verdienen heel veel geld, maar toch zijn er spelers die na hun carrière niks meer hebben. Ik ken spelers die vijf auto's hebben. Ikzelf had mijn vader en ook jeugdcoach Horst Hrubesch van de Duitse voetbalbond, die ons als jonge spelers vroeg: 'Waarom heb je meerdere auto's nodig? Je kunt toch maar in één auto rijden.' Maar je bent jong en verdient zoveel geld. Als niemand je uitlegt dat het onzin is, dan koop je vijf auto's, gewoon omdat het kan."