Test na terugkomst bij Real Madrid maakt rampseizoen Jovic compleet

Het rampseizoen voor Luka Jovic is compleet. Real Madrid maakt via de officiële kanalen bekend dat uit testen is gebleken dat de 22-jarige Servische spits een breuk in de hiel van zijn rechtervoet heeft opgelopen. De Koninklijke doet via het statement nog geen uitspraken over de herstelduur voor Jovic, maar Mundo Deportivo meldt dat er rekening mee moet worden gehouden dat hij minimaal drie maanden uit de roulatie is.

Het is onduidelijk hoe Jovic de blessure precies heeft opgelopen, al stelt AS dat dit is gebeurd bij een thuistraining. De Servische spits raakte eerder tijdens de coronacrisis in opspraak, toen hij tijdens de lockdown in Spanje terugkeerde naar zijn geboorteland en daar uitgebreid de verjaardag van zijn vriendin vierde. Daarmee negeerde Jovic tevens een zogenaamde quarantaine-eis van zijn werkgever Real Madrid. Doordat de coronamaatregelen in Spanje inmiddels versoepeld zijn, kunnen de voetbalclubs langzaam maar zeker de trainingen weer gaan opstarten.

Real Madrid verwelkomde deze week zijn spelers terug en onderwierp hen eerst aan uitgebreide testen. Daarbij kwam de hielblessure van Jovic aan het licht. Door Spaanse media wordt rekening gehouden met een revalidatietijd van circa drie maanden, waardoor het goed mogelijk is dat het seizoen van Jovic er reeds opzit. In Spanje is men voornemens om de competitie halverwege juni te hervatten, om dan uiterlijk eind juli alle wedstrijden gespeeld te hebben. Jovic is vastberaden om in juli weer te kunnen spelen, maar dat wordt vanwege het ingewikkelde revalidatieproces een race tegen de klok.

Jovic beleeft toch al geen al te gelukkig seizoen. De spits werd bijna een jaar geleden door Real Madrid voor een bedrag van zestig miljoen euro overgenomen van Eintracht Frankfurt. In zijn eerste seizoen in dienst van de Spaanse topclub weet hij echter nog niet te overtuigen, met voorlopig 2 doelpunten en 2 assists in 24 officiële wedstrijden. De afgelopen weken werd Jovic meer dan eens gelinkt aan een spoedig vertrek bij Real Madrid, ondanks een nog tot medio 2025 lopend contract.