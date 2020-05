Van Gaal: ‘Ik snap niet dat als dat bewezen is, ze de titel niet aan ons geven’

Ajax won in 1995 de Champions League door in de finale AC Milan te verslaan en een jaar later konden de Amsterdammers zelfs voor hun tweede titel op rij gaan. In de eindstrijd van 1996 bleek Juventus echter te sterk, waardoor er een einde kwam aan de dromen van Ajax. Deze finale is altijd onderwerp van gesprek gebleven, aangezien de spelers van la Vecchia Signora doping zouden hebben gebruikt.

“Ik heb dat tijdens de wedstrijd niet gemerkt, maar later is dat bewezen geacht”, blikt toenmalig trainer Louis van Gaal terug in de podcast 1-2-tje met Yves. “De UEFA heeft er niets mee gedaan. Ik begrijp niet dat als het bewezen wordt geacht, ze de titel niet aan ons gaven. Maar goed... ik wil daar ver van blijven.”

Van Gaal moet ook toegeven dat Juventus beter speelde dan zijn eigen ploeg: “Achteraf hadden ze verdiend gewonnen. Maar: als ze gedrogeerd zijn, is het de vraag of je die titel aan Juventus moet laten.” De oefenmeester zag eerder dat seizoen hoe Ajax zijn beste wedstrijd onder zijn leiding speelde. De Amsterdammers wonnen toen van Real Madrid in het Santiago Bernabéu: “Toen wonnen we met 0-2, terwijl er drie doelpunten werden afgekeurd, we nog twee keer op de lat schoten en alleen maar aan het aanvallen waren geweest.”

“Dat noemde ik dominant aanvallend voetbal, in Madrid en dan 0-2 winnen.” Ajax speelde volgens Van Gaal niet eens in zijn sterkste opstelling: “Ik had toen een aantal geblesseerde spelers. Ik speelde met Edgar Davids op vier en met Kiki Musampa op het middenveld. Het was niet eens het sterkste elftal. Daarom blijf ik maar zeggen: het team is sterker dan elf individuen bij elkaar.”