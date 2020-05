‘Zo zie je maar dat het goed is dat ik van Ajax naar Engeland ben gegaan’

Van Old Trafford, of het Theatre of Dreams zoals de thuishaven van Manchester United ook vaak liefkozend wordt genoemd, naar de Recreation Ground van Aldershot Town: een groter contrast is er bijna niet mogelijk in het Engelse voetbal. Gyliano van Velzen heeft echter in beide stadions zijn wedstrijden gespeeld, al is zijn tijd in het laatstgenoemde onderkomen veel eerder ten einde gekomen dan hij zelf had verwacht. De 26-jarige aanvaller ruilde in februari League Two-club Crawley Town op huurbasis in voor het in de National League uitkomende Aldershot, met het idee om daar na een moeizame eerste seizoenshelft weer aan spelen toe te komen. Net als voor de rest van de wereld geldt, gooide het coronavirus echter roet in het eten voor Van Velzen: “Het zat dit seizoen eigenlijk allemaal niet mee”, verzucht hij.

Door Robin Bruggeman

Van Velzen was vorig seizoen nog namens Roda JC Kerkrade actief in de Keuken Kampioen Divisie, maar koos afgelopen zomer voor een terugkeer naar Engeland. De linksbuiten maakte in het verleden drie jaar deel uit van de jeugdopleiding van Manchester United en wist dus al wat hem te wachten stond aan de andere kant van de Noordzee: “Mijn tijd bij United heeft me wel echt geholpen. Ik wist al een beetje hoe het eraan toeging in Engeland, qua boodschappen wist ik al precies wat ik lekker vond, ik was het accent al gewend. Zo zie je maar weer dat het allemaal goed is uitgekomen dat ik destijds naar Engeland ben gegaan, nu hoefde ik alles niet weer voor de eerste keer te doen”, vertelt hij met een glimlach. Dat was tien jaar geleden wel het geval toen hij op jonge leeftijd de jeugdopleiding van Ajax verliet voor een avontuur bij the Red Devils. Van Velzen speelde in die tijd samen met onder meer Paul Pogba en Jesse Lingard en maakte deel uit van het elftal dat in 2011, als vooralsnog laatste jeugdteam van Manchester United, de FA Youth Cup wist te winnen.

‘Hij werd omschreven als een probleemkind en ik denk dat dat hem heeft genekt’

De geboren Amsterdammer bewaart mooie herinneringen aan zijn tijd in het noorden van Engeland, ondanks dat hij er niet in slaagde om door te stoten naar de hoofdmacht van Manchester United. “Ik heb in die tijd getraind met spelers als Ryan Giggs en Paul Scholes. Scholes was gewoon echt zó goed, die man had zoveel kwaliteiten. Echt niemand kon de bal van hem afpakken, hij was iedereen altijd een stapje voor. Hij wist altijd de oplossing, het was echt absurd hoe goed hij was.” Van Van Velzens lichting zijn alleen Pogba en Lingard uitgegroeid tot vaste waarden bij Manchester United. Ravel Morrison was in die tijd de speler waar misschien wel het meest van werd verwacht, maar de huidige aanvaller van Middlesbrough vertrok in 2012 met stille trom: “Morrison was echt heel goed. Hij was tweebenig, had scorend vermogen, was technisch begaafd, had inzicht. Dat was echt een man die zo goed was dat iedereen hem respecteerde”, vertelt Van Velzen bewonderend.

“Zoals ik het vernomen heb werd hij destijds echter al omschreven als een probleemkind en ik denk dat dat hem heeft genekt, want qua kwaliteiten was het echt een heel groot talent. Iedereen zegt altijd wel dat ik met Pogba heb gespeeld, maar iedereen had destijds ook heel veel respect voor Morrison. Ikzelf vond hem totaal geen moeilijke jongen. Hij was juist een hele aardige jongen en ik kon het heel goed met hem vinden. Hij heeft mij ook enorm geholpen om me thuis te laten voelen toen ik daar net speelde.” Een jaar na het vertrek van Morrison trok Van Velzen, na een halfjaar op huurbasis bij Royal Antwerp te hebben gespeeld, eveneens de deur achter zich dicht bij Manchester United. De aanvaller werd vervolgens opgepikt door FC Utrecht en droeg daarna de kleuren van FC Volendam en Roda JC. Bij laatstgenoemde club was hij afgelopen seizoen goed voor zes doelpunten, wat echter niet direct leidde tot de mogelijkheid om binnen Nederland een stap omhoog te zetten: “Ik heb natuurlijk wel afgewacht, maar eerlijk gezegd heb ik niks gehoord vanuit de Eredivisie. En op zich was het ook al laat in de transferperiode, er was wel wat belangstelling maar niks was nog concreet. Toen heb ik de keuze gemaakt om naar Engeland te gaan.”

Zijn overstap naar Crawley Town kwam tot stand na inmenging van leeftijdsgenoot Enzio Boldewijn, die een verleden heeft bij de club en tegenwoordig bij het in de National League uitkomende Notts County actief is: “Ik ben via-via benaderd en nadat we contact hebben gehad, heb ik besloten om daar naartoe te gaan”, gaat Van Velzen verder. Doordat hij pas laat in de voorbereiding binnenkwam, kende hij een moeizame start van het seizoen: “Eigenlijk heb ik de hele voorbereiding gemist. Ik heb in de zomer wel geprobeerd om fit te blijven, maar als je niet samen traint met een team loop je wel een stuk achter. De eerste twee maanden moest ik daarom extra oefeningen doen met twee jongens die ook nieuw bij de club waren gekomen. We waren natuurlijk nog niet op het level waarop de andere jongens wel zaten. Daarna kreeg ik af en toe speelminuten of zat ik op de bank.” Een trainerswissel sorteerde vervolgens eveneens niet het gewenste effect voor de buitenspeler: “De nieuwe trainer zag het eigenlijk in andere jongens zitten en zodoende ben ik uitgeleend. Ik had daarvoor natuurlijk een tijd niet gespeeld en kwam bij Aldershot binnen in een team dat het prima deed en al zijn wedstrijden won. Het was daardoor lastig om een basisplaats te veroveren en net op het moment dat ik veel leek te gaan spelen, kwam corona.”

Het virus dat de voetbalwereld heeft lamgelegd, heeft ook een grote invloed op Van Velzens vooruitzichten. Terwijl er in Engeland nog druk wordt gesproken over een hervatting van de hogere divisies, is er al wel definitief een streep gegaan door de National League, het vijfde niveau dat wordt gevormd door een mix van profteams en clubs die op een semi-professionele basis werken. Van Velzen weet dan ook dat het seizoen voor Aldershot er hoe dan ook op zit, al bestaat de kans wel dat zijn eigenlijke werkgever Crawley Town nog in actie moet komen: “Ik durf het niet te zeggen. De National League is gecanceld, maar wat er met de League Two, de League One, de Championship en de Premier League gaat gebeuren is nog allemaal niet zeker. Het is afwachten wat er gaat gebeuren. Nu is het afwachten of de competitie doorgaat bij Crawley Town en ik denk dat ik binnenkort wel bericht krijg.” Van Velzen is in de tussentijd teruggekeerd naar Nederland, waar hij zich zo goed en zo kwaad als het gaat fit probeert te houden: “Ik heb een personal trainer met wie ik drie keer in de week train en hij heeft me ook een schema gestuurd dat speciaal voor mij is. Want ik wil mezelf ook graag verbeteren.”

‘Ik zou de dingen echt niet anders hebben gedaan’

Van Velzen tekende afgelopen zomer een tweejarig contract bij Crawley Town, inclusief een optie voor nog een jaar, en speelt normaal gesproken volgend seizoen weer voor the Reds. Als de aanvaller in de afgelopen tien jaar echter iets geleerd heeft, is dat het moeilijk vooruitplannen is in de voetballerij. “Het kan alle kanten opgaan. Ik ben nog steeds hartstikke blij met de keuzes die ik heb gemaakt en ik zou het echt niet anders hebben gedaan als ik het over kon doen”, is hij stellig. “Kijk, je kunt het bij Ajax niet redden en je kunt het bij Manchester United niet redden en ik denk dat je het beter bij Manchester United niet kunt redden dan bij Ajax. Dus wat dat betreft ben ik nog steeds hartstikke blij. Kijk bijvoorbeeld eens naar andere jongens die op jonge leeftijd naar het buitenland zijn gegaan, zij komen toch wel terug bij een PSV of een FC Groningen. Ik zou het anderen dan ook zeker aanraden. Ze moeten het zelf weten natuurlijk, maar als ze mijn advies zouden vragen, zou ik zeggen dat ze het gewoon kunnen doen. Ik denk dat je vanuit Manchester United eerder naar een club op het hoogste niveau kan gaan dan vanuit Ajax. Kijk maar naar een Karim Rekik, Javaîro Dilrosun die nu bij een grote club speelt (Hertha BSC, red.), Daishawn Redan. Vanuit een United kan je toch altijd naar zulke clubs, terwijl ik niet denk dat je vanuit Ajax naar een VfL Wolfsburg kan of noem maar op. Dan moet je eerder aan wat lagere teams denken.”

Tahith Chong is een van de talenten die in de afgelopen de overstap van een Nederlandse club naar het buitenland heeft gewaagd en het voormalige talent van Feyenoord mag inmiddels regelmatig aan het grote werk ruiken bij Manchester United. De twintigjarige buitenspeler heeft in totaal vijftien wedstrijden in de hoofdmacht achter zijn naam staan en was in het huidige Premier League-seizoen goed voor drie optredens, terwijl hij ook vijf keer in actie kwam in de Europa League. Voor Van Velzen is het bijzonder om een landgenoot bij zijn oude club te zien spelen en hij zou graag zien dat Chong erin slaagt om in de komende jaren de volgende stap te zetten: “Ik volg hem wel en van wat ik ervan kan zien, is het een hele talentvolle jongen. Ik duim voor hem en ik hoop dat hij deze lijn een beetje kan doortrekken en zichzelf kan ontwikkelen. Ik zie wel dat hij echt bij de selectie zit en dat ze heel veel vertrouwen in hem hebben, dat is in ieder geval heel leuk om te zien.”