‘Kijk, je ken nou wel lachen, maar Ajax was helemaal de weg kwijt’

Er mag de komende maanden niet gevoetbald worden in de Eredivisie vanwege het coronavirus. Onder meer Feyenoord zal balen van de gang van zaken, daar de Rotterdammers aan een opmars bezig waren in de competitie, terwijl de club ook nog in de finale van de TOTO KNVB Beker stond. Jan Boskamp denkt dat de ploeg van Dick Advocaat zelfs de dubbel had kunnen pakken.

"Kijk, je ken nou wel lachen, maar toen die storm Clara er was, stonden Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord op het programma. Feyenoord en Utrecht liepen als een tierelier, Ajax was toen helemaal de weg kwijt. AZ zat ook in een mindere fase. Zo raar is het dan toch niet om te denken dat Utrecht en Feyenoord die dag gewonnen zouden hebben?", zegt de analist, die het wel zag gebeuren dat Feyenoord een achterstand van zes punten had goedgemaakt, in gesprek met Voetbal International.

"Op het laatst ging de ploeg ook gewoon heel goed voetballen, er waren wedstrijden bij dat je gewoon met een lekker gevoel zat te kijken. Dickie (Dick Advocaat, red.) was aan een wereldserie bezig, Ajax had het overal moeilijk, dan had ik het nog wel willen zien op 22 maart met Feyenoord-Ajax. Had je ze al bijna ingehaald en dan ook nog de bekerfinale", aldus Boskamp.

De oud-trainer concludeert dat de dubbel gewoon goed mogelijk was voor Feyenoord, dat het in de bekerfinale moest opnemen tegen FC Utrecht. "Ik zeg niet dat het zou gebeuren, maar leg mijn maar eens uit waarom het niet zo had kunnen gaan? Feyenoord pakte sinds Advocaat er kwam de meeste punten en als ze dan ook nog lekker gaan voetballen. Werelds man."