Brama rekent af met oude column Van Hooijdonk: ‘Mensen die elkaar napraten’

FC Twente werd in het seizoen 2009/10 op memorabele wijze kampioen van de Eredivisie. De toekomst van de Tukkers was rooskleurig en in de Champions League werden miljoenen verdiend. Jaren later belandde de club in de financiële problemen en stond het aan de rand van de afgrond. Zo ontstond er een negatief beeld rond het kampioenschap van Twente en daar stoort Wout Brama, die vaste basisklant was in het kampioensteam, zich ontzettend aan.

Brama krijgt vaak de vraag of dit het allemaal wel waard was. “Ik kan niets met die opmerkingen, omdat daarmee wordt gesuggereerd dat er een verband is tussen het kampioenschap en de ellende van daarna”, reageert de middenvelder in gesprek met TC Tubantia. “Ik weet dat veel mensen in de rest van Nederland denken dat er een luchtje aan de titel zat, maar dat is zwaar onterecht en dat stoort me.”

Pierre van Hooijdonk schreef in in 2015 in zijn column voor Voetbal International dat de titel van Twente ‘niks waard’ was’. “Ze hebben vals gespeeld, het succes gekocht door waanzinnige salarissen te betalen aan spelers die anders nooit naar FC Twente waren gegaan. Natuurlijk is het sneu dat het voortbestaan op de tocht staat, maar ze hebben de misère aan zich zelf te wijten”, aldus de oud-spits vijf jaar geleden. “Het zijn conclusies van mensen die niet weten waar ze het over hebben”, stelt Brama. “Mensen die elkaar napraten en zich nergens in verdiepen. De titel van 2010 is behaald door goed beleid.”

Volgens Brama was de landstitel het gevolg van ‘goed beleid’. “Kijk alleen maar eens naar die ploeg. Ruiz was de eerste en enige grote aankoop, de rest van het elftal bestond uit regionale jongens, spelers die waren opgehaald bij middenmoters in Nederland, huurlingen, een Braziliaan die bij de club was opgeleid, en spelers die aan aan het eind van hun loopbaan zaten”, aldus de routinier. “Het is pas fout gegaan toen de clubleiding daarna te graag bij de top wilde blijven horen. Toen zijn er gekke dingen gedaan, en is er veel te veel geld betaald voor spelers, met alle gevolgen van dien.”