Bezorgde Ten Hag slaat alarm: ‘Niemand zit daar op te wachten’

Erik ten Hag vindt dat er veel meer moet worden gedacht aan de gesteldheid van voetballers. Door de coronacrisis en de vele gesprekken over het al dan niet voortzetten en verplaatsen van nationale en internationale competities is nu nog duidelijker geworden dat het voetbalschema overvol is. "Er wordt roofbouw gepleegd", herhaalt de trainer van Ajax tegenover Voetbal International.

Ten Hag heeft zich wel vaker kwaad gemaakt over het aantal wedstrijden die zijn spelers te verduren krijgen en ook tijdens de coronacrisis luidt de oefenmeester de noodklok. "De ene competitie is nog bezig of de volgende wordt alweer opgestart. Dat heeft zware fysieke en mentale gevolgen. Die jongens staan continu onder hoogspanning."

Ziyech na besluit KNVB: 'Zeker pijnlijk'

"Wij gaan niet over de voetbalkalender. Het enige wat wij kunnen doen, is met goede argumenten aangeven dat dit zo niet langer kan", stelt de coach. "Het belangrijkste argument? Iedereen wil goed voetbal zien. De beste spelers tegen elkaar, in de beste omstandigheden. Dat kan niet als we ze overvragen. Zo moeilijk is het niet. Niemand zit te wachten op een EK-kwalificatiewedstrijd tussen Duitsland en Faeroer."

"Een uitbreiding van het EK? De uitkomst van de poulefase kun je op voorhand al invullen", vervolgt Ten Hag, die pleit voor de komst van één mondiale voetbalkalender. "Er zullen wedstrijden moeten worden geschrapt, we vragen nu echt te veel. Een van de uitgangspunten van Fair Play is dat iedereen gelijk aan de start staat. Dat is nu allang niet meer het geval. Voetballers zijn gebruiksvoorwerpen geworden, die altijd maar moeten leveren", besluit de coach.