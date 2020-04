‘Barcelona neemt alleen genoegen met transfersom van honderd miljoen’

Philippe Coutinho speelt dit seizoen op huurbasis voor Bayern München en de Duitse grootmacht kan hem voor 120 miljoen euro definitief inlijven. De kans dat der Rekordmeister deze optie gaat liggen is echter klein, waardoor Coutinho normaal gesproken terugkeert naar Barcelona. De Catalanen willen hem vervolgens graag door verkopen, maar zijn niet bereid een enorm verlies te lijden.

Coutinho werd ruim twee jaar geleden voor een bedrag van 120 miljoen, plus 40 miljoen aan eventuele bonussen, overgenomen van Liverpool. De spelmaker slaagde zijn status van mega-aankoop echter nooit waar te maken in het Camp Nou en dit seizoen werd besloten om hem op huurbasis naar Duitsland te sturen waar hij zijn vorm wellicht zou kunnen hervinden.

Coutinho weet echter geen onuitwisbare indruk te maken en keert naar alle waarschijnlijkheid terug naar Barcelona. Mundo Deportivo weet donderdagochtend te melden dat de Spaanse grootmacht honderd miljoen wil ontvangen voor de Braziliaan en anders zal besluiten om hem aan boord te houden voor volgend seizoen. Eerder deze week wist The Athletic al te melden dat Lionel Messi en een aantal andere invloedrijke spelers in de selectie liever Ousmane Dembélé zien vertrekken dan Coutinho.

De spelmaker wordt al geruime tijd in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League en Chelsea, Tottenham Hotspur, Leicester City, Everton en Newcastle United zouden op dit moment tot de belangstellenden horen. Mundo Deportivo verzekert echter dan Barcelona op dit moment nog geen officiële aanbiedingen heeft ontvangen vanuit Engeland. Quique Sétien zou Coutinho overigens een rol op het middenveld willen geven, in plaats van de positie van linksbuiten die hij eerder bij Barcelona bekleedde.

