‘Juventus krijgt toestemming van Barcelona om doelwit te overtuigen’

Arthur Melo is nog geen twee jaar actief bij Barcelona, maar de wegen van de Braziliaan en de Catalaanse grootmacht scheiden mogelijk alweer op korte termijn. Mundo Deportivo weet dinsdag namelijk te melden dat Juventus toestemming heeft gekregen om Arthur persoonlijk te benaderen om te polsen hoe hij tegenover een overstap staat.

De sportkrant uit Barcelona voegt toe dat dit betekent dat de club openstaat voor een transfer, aangezien la Vecchia Signora anders niet het groene licht had gekregen om met Arthur in gesprek te gaan. De middenvelder zelf zou wat weifelachtig tegenover een vertrek uit het Camp Nou staan en Juventus krijgt nu de kans om hem persoonlijk te overtuigen.

De voornaamste reden dat Barcelona bereid is om mee te werken aan het vertrek van Arthur, is ingegeven door de huidige financiële situatie van de club. De twintigvoudig international van Brazilië strijkt momenteel een relatief bescheiden salaris op en kan bij Juventus een veelvoud van dit bedrag gaan verdienen. Door de gunstige belastingwetgeving in Italië hoeft Arthur bovendien maar 30 procent van zijn beoogde salaris af te staan, terwijl dit in Catalonië 48 procent is.

Barcelona is zich ervan bewust dat de middenvelder zint op een salarisverhoging, maar is vanwege de coronacrisis niet in staat om hieraan te voldoen. De club is bovendien te spreken over de manier waarop Juventus de potentiële transfer van Arthur aanpakt en heeft i Bianconeri daarom toestemming gegeven om hem persoonlijk te benaderen. Van een scenario waarin bijvoorbeeld Matthijs de Ligt in een eventuele deal wordt betrokken, zoals een aantal dagen geleden werd geopperd, wordt dinsdag overigens niet gesproken door Mundo Deportivo.

