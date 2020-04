Mundo Deportivo: ‘hipotético trueque’ met Matthijs de Ligt op komst

Matthijs de Ligt ondertekende vorig jaar zomer een contract voor vijf seizoenen met Juventus en wees zodoende de avances van onder meer Barcelona af. Nog geen jaar na zijn overgang van Ajax naar Turijn duikt de naam van de twintigjarige verdediger annex Oranje-international opnieuw op in de Spaanse media. Mundo Deportivo schrijft zondag dat De Ligt nog altijd in beeld is bij de Catalaanse topclub en dat hij zelfs ‘in afwachting is' van de onderhandelingen tussen Barcelona en Juventus over meerdere spelers.

De coronacrisis sorteert een groot effect op de inkomsten van de clubs, die zodoende in ieder geval de komende maanden inventief zullen moeten zijn als het aankomt op het aantrekken van voetballers. Italiaanse en Spaanse media schrijven al enkele weken over de interesse van Juventus in Arthur Melo, een voetballer waar Maurizio Sarri weg van zou zijn. Barcelona wil de 23-jarige Braziliaan echter niet kwijt, al wekken tal van Zuid-Europese media ook de indruk dat de club bij bepaalde voorwaarden wellicht wél overstag gaat.

Juventus is bereid om voetballers als Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi en Rodrigo Bentancur ‘op te offeren’ om de selectie van Sarri op bepaalde plekken te versterken. Mundo Deportivo schrijft vandaag dat De Ligt echter de voetballer is waar Barcelona nog altijd op zit te wachten. De Nederlander was een jaar geleden vereerd met de concrete interesse van de Catalanen, maar hij zag meer kans op speeltijd bij Juventus én ook de financiële voorwaarden leidden ertoe dat hij uiteindelijk een meerjarig contract in Italië ondertekende.

Volgens de Catalaanse sportkrant is Barcelona van zins om het hard te spelen en zal dan ook duras condiciones op tafel leggen: men heeft immers hoge verwachtingen van Arthur en Juventus zal dan ook minimaal hetzelfde moeten bieden, oftewel een voetballer als De Ligt. In het Camp Nou is men nog altijd op zoek naar een centrale verdediger die de toekomst heeft. Gerard Piqué is weliswaar onbetwistbaar maar ook 33 jaar. Om uiteenlopenden redenen zijn er vraagtekens rondom Samuel Umtiti, Clément Lenglet, de aan Schalke 04 verhuurde Jean-Clair Todibo en Ronald Araujo. Laatstgenoemde speelt voor Barcelona B en zou bij de A-selectie een plek als niet-EU-speler innemen.

Mundo Deportivo benadrukt dat het vermeende salaris van De Ligt, twaalf miljoen euro op jaarbasis exclusief bonussen, juist in dit coronatijdperk voor Juventus een reden is om over een transfer na te denken als men per se een voetballer als Arthur wil aantrekken. Een hipotético trueque met De Ligt en Arthur zou dan ook op komst zijn, vrij vertaald: een hypothetische ruilhandel, al dan niet gepaard met nog een miljoenbedrag. De Spaanse krant benadrukt dat De Ligt het naar zijn zin heeft bij Juventus, maar dat hij welwillend staat tegenover een transfer naar Barcelona als het vooruitzicht op speeltijd een jaar na dato beter is.