Hudson-Odoi hoopt na Ziyech op nieuwe Chelsea-deal: ‘We zijn heel close’

Chelsea versterkte zich voor volgend seizoen al met Hakim Ziyech en naar verwachting zullen the Blues nog een aantal spelers aantrekken. Callum Hudson-Odoi hoopt vurig op de komst van Jadon Sancho, die grote indruk maakt bij Borussia Dortmund en gelinkt wordt aan een terugkeer naar Engeland. De buitenspeler speelde in de jeugd van Watford en Manchester City, maar brak door in de Bundesliga en staat naar verluidt in de belangstelling van Manchester United en Chelsea.

Sancho was dit seizoen in alle competities goed voor zeventien doelpunten en negentien assists namens de Duitse topclub. Hudson-Odoi kent de twintigjarige aanvaller vanuit hun gezamenlijke tijd bij de Engelse jeugdteams en geeft op Instagram aan dat de twee het op het veld altijd goed met elkaar hebben kunnen vinden. De negentienjarige spits hoopt dan ook dat Chelsea erin slaagt om Sancho de komende transferperiode in te lijven. “Sancho en ik zijn ontzettend close”, aldus Hudson-Odoi, die een sterke band heeft opgebouwd met de Dortmund-buitenspeler. “We spreken elkaar iedere dag. We willen altijd allebei weten hoe het met de ander gaat. Hij doet het geweldig daar en kent een fantastisch seizoen.”

Hudson-Odoi is blij dat Sancho indruk maakt bij Dortmund. “Hij is een geweldige speler en ik speel ontzettend graag met hem samen. Bij de Engelse ploeg hebben we altijd samengespeeld en we hebben altijd een goede klik gehad. We hebben een goede connectie, weten elkaar goed te vinden en weten altijd van elkaar waar de ander op het veld staat. Ik weet niet of hij naar ons komt. Maar natuurlijk zou ik het fantastisch vinden als hij naar Chelsea komt.” Sancho staat tot medio 2022 onder contract bij Dortmund.