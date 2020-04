Linssen, Matavz en Diemers kunnen tekenen voor megasalaris

Vitesse-aanvaller Bryan Linssen heeft de mogelijkheid om een lucratief contract te tekenen in China, zo meldt De Telegraaf woensdagavond. Hetzelfde geldt volgens de krant voor ploeggenoot Tim Matavz. Linssen werd de voorbije dagen juist aan Feyenoord gelinkt, maar de transfervrije aanvaller kan net als zijn collega kiezen voor een lucratief avontuur in Azië. Ook Mark Diemers van Fortuna Sittard kan voor een veelvoud van zijn huidige salaris naar Azië trekken, zo klinkt het.

Linssen en Matavz hebben nog geen akkoord bereikt, maar de belangstelling vanuit China is wel concreet. Voor eerstgenoemde aanvaller zal het een moeilijke afweging worden als Feyenoord hem ook een officieel aanbod doet, aldus het dagblad. 'Mocht Linssen voor een langer verblijf in de Eredivisie kiezen, dan zal dat puur op sportieve gronden zijn. In China kan hij een netto-salaris opstrijken dat alleen Ajax aan zijn beste spelers uitkeert.'

Chinese clubs hebben zich direct op de Nederlandse markt gestort nu de Eredivisie is afgelopen en transfervrije spelers beschikbaar zijn, zo meldt de krant. De Chinese competitie gaat waarschijnlijk in juni weer van start na oponthoud vanwege het coronavirus. Clubs zijn vorige week met de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. De Telegraaf meldt niet welke clubs interesse hebben in Linssen, Matavz en/of Diemers.

Kevin Hofland liet in gesprek met Voetbal International al weten rekening te houden met een vertrek van Diemers, al sprak hij niet over het buitenland. "Met dit virus is er veel onzeker, maar ik neem toch aan dat clubs in Nederland hem op het oog hebben. Ik vind ook dat hij nu de volgende stap moet maken. Als hij vertrekt verliezen we een belangrijke speler, maar aan de andere kant is dat waar Fortuna op ingezet heeft", aldus de trainer van Fortuna. De afgelopen tijd werd Diemers vooral gelinkt aan FC Groningen.