‘Beckham aast op stunt en wendt goede contacten bij Real Madrid aan’

David Beckham onderzoekt de mogelijkheden om James Rodríguez naar Inter Miami te halen, zo weet Goal woensdag te melden. De mede-eigenaar van de club uit de Major League Soccer heeft naar verluidt al contact opgenomen met Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez om een eventuele transfer te bespreken. Het contract van James bij de Koninklijke loopt af in 2021 en het lijkt onwaarschijnlijk dat Real de middenvelder volgend jaar gratis laat vertrekken.

Beckham werd in 2003 door Pérez losgeweekt bij Manchester United en vervolgens in het Santiago Bernabéu gepresenteerd als 'Galactico', als onderdeel van de sterspelers die Real destijds naar Madrid wist te halen. De voormalig middenvelder heeft sindsdien een goede band met Pérez en Beckham hoopt daarom dat hij kans maakt om James deze zomer naar de Verenigde Staten te halen. Naar verluidt is de Real-preses bereid om elk aantrekkelijk bod in overweging te nemen, al is nog niet bekend welke minimale transfersom Pérez in gedachten heeft voor James.

Verschillende bronnen dicht bij Inter Miami verklaren aan Goal dat Beckham erg gecharmeerd is van James als voetballer. De oud-speler van onder meer Manchester United en Real denkt daarnaast dat het aantrekken van de Colombiaan erg goed zou zijn voor de reputatie van de club op commercieel gebied, terwijl ook de MLS alleen maar lijkt te profiteren van de mogelijke komst van James. Een speler die Real in de beste jaren van zijn loopbaan inruilt voor de Amerikaanse competitie zou de MLS een enorme boost geven, zo klinkt het.

Beckham heeft naar verluidt al wat contact opgenomen met het management van James om een en ander te bespreken. Een concrete aanbieding is echter nog niet op tafel gelegd, zo benadrukt Goal. De mede-eigenaar van Inter Miami weet evenwel dat James bij Real geen vaste plaats op het middenveld heeft, mede door uiteenlopende blessures. Voor de coronacrisis kwam de 28-jarige middenvelder, die in de afgelopen twee seizoenen werd uitgeleend aan Bayern München, tot slechts dertien wedstrijden in alle competities voor het elftal van trainer Zinédine Zidane.