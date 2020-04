Van Seumeren wil nog drie duels uitspelen: ‘Zo breek je alle kijkcijferrecords’

Als het niet lukt om het seizoen in de Eredivisie af te maken, hoopt Frans van Seumeren dat er in ieder geval nog drie wedstrijden worden gespeeld. De eigenaar van FC Utrecht wijst in gesprek met Voetbal International naar de bekerfinale tussen zijn eigen club en Feyenoord, alsmede de inhaalwedstrijden AZ - Feyenoord en FC Utrecht - Ajax. Als die duels worden afgerond, wordt het seizoen volgens Van Seumeren op een eerlijke manier beslist.

De bestuurder van FC Utrecht pleit ervoor om spelers en betrokkenen vooraf te laten testen op het coronavirus, alvorens de wedstrijden zonder publiek af te werken. De bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord zou eigenlijk deze zondag gespeeld worden, maar inmiddels heeft de KNVB het voornemen bekendgemaakt om die wedstrijd indien mogelijk op 12 juli te spelen. In de Eredivisie hebben AZ, Feyenoord, FC Utrecht en Ajax nog een duel tegoed, door de afgelastingen begin februari als gevolg van storm Ciara.

"Dat zijn wedstrijden waarin iedere club belangen heeft. Ook wij, want als we winnen stijgen we naar plek vijf en pakken we 750.000 euro extra aan tv-opbrengsten", erkent Van Seumeren, wiens club momenteel op de zesde plaats staat met drie punten achterstand op Willem II, maar wel met een beter doelsaldo. Als die wedstrijden worden afgewerkt, staan alle clubs 'op gelijke hoogte' en hebben ook koplopers Ajax en AZ allebei 26 duels gespeeld. Als het aan Van Seumeren ligt, wordt vervolgens de eindstand vastgesteld. De landstitel zal dus gaan naar Ajax of AZ. "De derde wedstrijd is dan de bekerfinale."

De clubeigenaar denkt dat een dergelijke ontknoping niet alleen eerlijk is, maar ook veel bekijks zal trekken. "Ik voorspel je dat alle kijkrecords gebroken worden en dan is het seizoen in ieder geval op een eerlijke manier beslist", oppert Van Seumeren. "En we hebben het hier over grote belangen in tijden waarin je vooral veel uitgeeft en er weinig tot niets binnenkomt. Net als iedere andere branche moet je creatief durven zijn."