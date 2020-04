‘PSV krijgt in strijd om gewilde middenvelder concurrentie van Bordeaux’

De interesse in Azor Matusiwa lijkt met de dag te groeien. Eerder werden PSV, Stade de Reims en FC Augsburg al gelinkt aan de middenvelder van FC Groningen, en nu zou ook Girondins de Bordeaux zijn oog hebben laten vallen op hem. De club uit de Franse wijnstreek aast naar verluidt op een bescheiden transfersom, maar stelt FC Groningen wel een aanzienlijk doorverkooppercentage in het vooruitzicht.

De massale belangstelling voor Matusiwa werd ongeveer anderhalve week geleden voor het eerst aan het licht gebracht door Manu Lonjon, een doorgaans betrouwbare journalist van de Franse tak van Eurosport. Volgens Lonjon zouden Stade de Reims en FC Augsburg zich al concreet bij FC Groningen hebben gemeld voor Matusiwa, terwijl PSV naar verluidt ‘voortdurend’ in contact staat met de entourage van de controleur.

Inmiddels zou ook PSV zich bij FC Groningen gemeld hebben, al verzekerde technisch manager Mark-Jan Fledderus van de noorderlingen op 9 april nog dat niemand zich officieel bij hem gemeld had voor Matusiwa. "We hebben de intentie om hem langer in Groningen te houden. Maar we weten ook hoe de voetbalmarkt in elkaar zit. Iedereen heeft een prijs", voegde Fledderus daaraan toe in gesprek met RTV Noord.

Volgens Lonjon onderhandelt FC Groningen inmiddels echter wel degelijk over een transfer van Matusiwa. De journalist beweert dat Girondins de Bordeaux een ‘bescheiden transfersom’ voor ogen heeft voor de 21-jarige middenvelder, in combinatie met een fors doorverkooppercentage voor FC Groningen. Matusiwa is sinds afgelopen zomer actief voor FC Groningen, dat hem destijds oppikte bij Ajax en een contract uitdeelde tot medio 2023.