Sport pakt uit met belangstelling van Ajax voor ‘El Deseado’

Ajax blijft onverminderd geïnteresseerd in de diensten van Riqui Puig. Sport noemt de twintigjarige middenvelder donderdagochtend op de voorpagina ‘El Deseado’, oftewel ‘De Gewenste’. Ajax is niet de enige club die Puig graag wil huren van Barcelona, want de Spaanse sportkrant maakt tevens melding van belangstelling van Celta de Vigo en verschillende onbekende clubs uit de Premier League en Bundesliga.

Het is niet de eerste keer dat Ajax in de markt zou zijn voor Puig. De Amsterdammers en Barcelona spraken afgelopen zomer al over een tijdelijk overgang van de jeugdinternational van Spanje, maar de middenvelder wilde op dat moment de Spaanse topclub niet verlaten en hoopte op een kans bij het eerste. “Ik heb altijd gezegd dat ik bij Barça wil blijven. Ik denk er niet over na om de club te verlaten. Voorlopig blijf ik hier. De club heeft altijd veel vertrouwen in me gehad en ze willen dat ik hier slaag”, gaf Puig te kennen in gesprek met Sport. Hij reageerde daarmee op Patrick Kluivert, die een huurperiode van Puig bij Ajax wel zag zitten.

???? ?? "RIQUI PUIG: THE DESIRED ONE" Barça has interest from Celta, Ajax, teams from the Premier League and Bundesliga to sign the youth player on loan. He’ll do the preseason with the first team and the club want to give him a definitive boost to his career #fcblive pic.twitter.com/6PY6zDvcCG — FCBarcelonaFl #StayHome ?? (@FCBarcelonaFl) April 16, 2020

“Het zou het perfecte team voor ze zijn. Ik wil graag spelers verhuren aan Ajax”, sprak de hoofd jeugdopleidingen van Barcelona. De kans bestaat dat dit alsnog uitkomt, daar de Amsterdammers klaarblijkelijk nog altijd geïnteresseerd zijn in Puig. Er lijkt nu echter meer belangstelling voor de jonge middenvelder te zijn, daar Sport Celta de Vigo en verschillende clubs uit de Premier League en Bundesliga noemt. Een geïnteresseerde club zal hoe dan ook pas relatief laat over Puig kunnen beschikken, omdat Barcelona naar verluidt wil dat hij eerst de voorbereiding meedraait.

Trainer Quique Setién zal daarna een besluit nemen over de toekomst van Puig, maar men is volgens Sport bereid om zijn carrière ‘een definitieve impuls’ te geven. Het kan ook betekenen dat de middenvelder volgend seizoen een kans krijgt bij het eerste van Barcelona en Puig is zelf van plan om zich niet zomaar gewonnen te geven in een strijd om een plaats in de eerste selectie van Barcelona. Het contract van Puig, die zijn wedstrijden dit seizoen overwegend in Barcelona B speelde en voorlopig zes optredens in de hoofdmacht achter zijn naam heeft, loopt nog door tot medio 2021.

De situatie van Puig is vergelijkbaar met die van Pedro González, kortweg Pedri. De zeventienjarige middenvelder krijgt in de voorbereiding de kans om zich te laten zien aan Setién. Als er echter door de technische leiding wordt besloten dat de middenvelder in het B-elftal moet blijven, dan is een verhuurperiode elders een serieuze optie. Ajax zou reeds hebben voorgesorteerd op een tijdelijke transfer van Pedri, die door Barcelona voor vijf miljoen euro werd overgenomen van Las Palmas en momenteel nog op huurbasis op Gran Canaria speelt.