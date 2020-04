‘Ajax krijgt pas aan het einde van voorbereiding duidelijkheid van Barcelona’

Barcelona is niet van plan om overhaaste beslissingen te nemen over de nabije toekomst van Pedro González, zo weet Mundo Deportivo dinsdag te melden. Pedri, zoals de zeventienjarige middenvelder doorgaans wordt genoemd, mag zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bewijzen tegenover hoofdtrainer Quique Setién. Er is bij de Catalaanse grootmacht veel vertrouwen in de kwaliteiten van de Spaanse jongeling, die onlangs werd genoemd als mogelijke aanwinst van Ajax.

Mocht Pedri een goede indruk achterlaten tijdens de trainingen en oefenwedstrijden van Barcelona, dan sluit hij definitief aan bij het keurkorps van Setién voor de jaargang 2020/21. Als er echter door de technische leiding wordt besloten dat de middenvelder in het B-elftal moet blijven, dan is een verhuurperiode elders een serieuze optie, zo klinkt het. Een eventueel vervolg van Pedri in het beloftenelftal is wel afhankelijk van eventuele promotie van het reserveteam van Barcelona. Men staat momenteel tweede in de Segunda División B, met een punt achterstand op koploper Castellón. Alleen de kampioen promoveert rechtstreeks. Volgens bovengenoemde krant heeft de zaakwaarnemer van Pedri al verschillende aanbiedingen ontvangen. De speler en zijn entourage willen echter niet te snel een definitieve keuze maken voor volgend seizoen.

Sport wist eind maart te melden dat Pedri in beeld was bij Ajax, dat vanwege de goede band van directeur voetbalzaken Marc Overmars met de Catalanen in pole position leek te liggen voor een huurdeal. De getalenteerde middenvelder is voor de uitbraak van de coronacrisis regelmatig bekeken door scouts van Ajax. Pedri werd vorig jaar zomer door Barcelona voor vijf miljoen euro overgenomen van Las Palmas, maar bleef laatstgenoemde club wel trouw op huurbasis. Hij kwam dit seizoen tot 3 doelpunten en 4 assists in 26 wedstrijden.

Ajax werd enige tijd geleden ook al in verband gebracht met Riqui Puig. Hoofd opleidingen Patrick Kluivert zag een verhuurperiode in Amsterdam wel zitten. "Het zou het perfecte team voor ze zijn. Ik wil graag spelers verhuren aan Ajax", zei de opleider in december vorig jaar tegenover Sport. De jonge middenvelder wil echter voor zijn kans vechten in de A-selectie van Barcelona voor volgend seizoen. "Ik heb altijd gezegd dat ik bij Barça wil blijven", zo liet hij in duidelijke bewoordingen weten. "De kansen zijn spaarzaam, maar op de momenten dat ik die kreeg heb ik laten zien dat ik het niveau aankan."