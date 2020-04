Barcelona denkt aan binnenlandse transfer: ‘Ja, ik ben goed genoeg voor Barça’

Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, voetbalnaam Emerson, droomt hardop van een vervroegde transfer naar Barcelona. De Braziliaanse rechtsback wordt in principe door de Catalaanse grootmacht tot de zomer van 2021 verhuurd aan competitiegenoot Real Betis, maar Emerson zou naar eigen zeggen nu al de overstap naar het Camp Nou kunnen maken.

De rechterverdediger werd vorig jaar voor ongeveer twaalf miljoen euro door Barcelona opgepikt bij Atlético Mineiro, maar maakte daarna onmiddellijk op huurbasis de overgang naar Real Betis. De club uit Sevilla betaalde Barcelona zes miljoen euro voor de diensten van Emerson en heeft in principe tot medio 2021 de beschikking over de back. Barcelona kan de 21-jarige Braziliaan dan namelijk weer voor zes miljoen euro overnemen van Real Betis, maar technisch directeur Éric Abidal liet twee maanden geleden in gesprek met Mundo Deportivo doorschemeren dat het niet ondenkbaar is dat Emerson komende zomer al wordt teruggehaald.

Emerson is dit seizoen een vaste waarde bij Real Betis en zou een stap hogerop naar eigen zeggen nu al aankunnen. "Ik had niet gedacht dat ik dit niveau zo snel zo bereiken. Ik beleef het beste seizoen uit mijn leven. Het gaat allemaal heel snel voor mij. Ik ben jong, maar ik ben goed genoeg om voor elk team ter wereld te spelen. Ja, ik ben ook goed genoeg om voor Barça te spelen", vertelt hij dit weekeinde in gesprek met AS. "Ik ben totaal niet bevreesd. Spelen voor Barcelona was al een droom als kind." Mocht Emerson aankomende zomer al naar Barcelona verkassen, dan zal hij op de rechtsbackpositie vermoedelijk de concurrentiestrijd moeten aangaan met Nélson Semedo en Sergi Roberto.

Emerson staat dit seizoen op 23 competitiewedstrijden voor Real Betis, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 5 assists. Hij erkent dat hij aanvankelijk moest aanpoten in LaLiga. "Ik kende geen problemen wanneer ik met de bal aan de voet vooruit moest spelen, maar verdedigend had ik het lastiger. Ik heb echter geïnvesteerd in het verdedigen en inmiddels is er het nodige veranderd. De realiteit is dat ik in Brazilië amper hoefde te verdedigen als verdediger. In Europa is er veel meer aandacht voor de verdedigende discipline."