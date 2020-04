‘Dat is enorm voor Ajax, Everton ontvangt dat bedrag iedere maand’

Ajax maakte de afgelopen jaren op sportief gebied indruk door de finale van de Europa League en bereiken en op een haar na een plekje in de finale van de Champions League te veroveren. De Amsterdammers proberen ook op andere manieren naam te maken, waaronder het aangaan van samenwerkingsverbanden met clubs verspreid over de hele wereld. Naast de grotere naamsbekendheid, levert dit Ajax ook de nodige miljoenen op.

“We hebben de afgelopen 25 jaar veel clubs op bezoek gehad die dingen wilden leren over onze jeugdopleiding. We hebben hen uit beleefdheid altijd netjes rondgeleid en hen verteld waar we mee bezig waren. Meer en meer clubs vroegen echter om informatie en op een gegeven moment was het niet meer mogelijk om het zo aan te pakken. Het werd voor ons een voltijdsbaan om mensen rond te leiden”, legt commercieel directeur Menno Geelen uit in een uitgebreid interview met Sky Sports. “Als er nu een club langskomt die zijn opleiding wil verbeteren, sluiten we een akkoord over hoe deze doelen het best bereikt kunnen worden. Zo kunnen we onze trainingsmethodes en onze infrastructuur delen.”

“We werken in Nederland samen met ongeveer vijftig clubs. We hebben onze eigen club in Zuid-Afrika. We werken voor een club in Australië, Sydney FC. We werken in Japan voor Sagan Tosu en in China runnen we de opleiding van Guangzhou R&F”, gaat Geelen verder. “Dat is enorm voor ons. Ajax zijnde, krijgen we acht of negen miljoen euro per jaar binnen aan televisiegelden. Een club als Everton ontvangt dat waarschijnlijk elke maand. Daarom moeten we creatief zijn. Van Guangzhou R&F krijgen we de komende tien jaar drie miljoen per jaar, dus dertig miljoen in totaal. Dat is een hoop geld voor een club als Ajax. Van de andere clubs krijgen we in totaal vijf of zes miljoen uit onze coaching-academie.”

“In het Engelse voetbal klinkt dat misschien niet als veel geld, maar voor ons is dat bijna het bedrag dat we aan televisiegelden binnenkrijgen en het neemt elk jaar verder toe. Toen we begonnen ging het slechts om een paar ton, een jaar of drie geleden werd het een miljoen. Daarna drie miljoen, nu is het vijf of zes miljoen. Als het coronavirus is verdwenen, kunnen we over een paar jaar de acht of negen miljoen bereiken.” Ajax probeert op deze manier de aansluiting met de grote clubs te behouden en Geelen geeft aan dat de Amsterdammers ook al een aantal doelen voor de toekomst op hebben gesteld: “Ajax is geen Manchester United. Wij kunnen niet in twintig landen tegelijk beginnen, daarom doen we het land voor land. Er is veel interesse vanuit Zuid-Amerika, dus dat wordt de volgende stap. Voor nu focussen we onze energie echter op China, Japan en Australië, net als op de Verenigde Staten, waar we in New York een kantoor hebben.”

De jeugdopleiding zal in deze strategie leidend blijven, zo verzekert de commercieel directeur: “We kunnen geen legendes kopen, maar we kunnen ze wel creëren. We weten dat we niet de rijkste club van de wereld zijn, maar als het aankomt op invloed op de manier waarop er in de wereld gevoetbald wordt? Ik denk dat we dan nog steeds aan de top staan”, is Geelen stellig. “Er zijn natuurlijk nieuwe clubs. Josep Guardiola en Jürgen Klopp inspireren mensen met hun voetbal. Maar ik denk dat er ook nog steeds veel mensen zijn die hun inspiratie halen uit de manier waarop wij dingen doen. Waar je ook naartoe gaat, praten mensen over Ajax, over de jeugdopleiding en over aanvallend voetbal. We willen het voetbal nog steeds op een positieve manier beïnvloeden en die invloed hebben we ook. We kunnen nog altijd inspireren. We gaan dat geld herinvesteren en zo gaat de cyclus verder.”