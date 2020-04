Lege portemonnee dreigt voor Feyenoord: ‘Of ze moeten Kökcü verkopen’

Het is nog altijd de vraag of Dick Advocaat langer doorgaat als trainer van Feyenoord. De geroutineerde oefenmeester verbond zich in oktober 2019 tot het eind van het seizoen aan de club. Sindsdien heeft Feyenoord de weg omhoog ingezet: van de veertien wedstrijden sinds Advocaat het roer overnam wonnen de Rotterdammers er twaalf en verloren ze er geen een. De analisten van Veronica Inside vermoeden dat zijn keuze zal samenhangen met de kwaliteit van de selectie van Feyenoord, volgend seizoen.

Advocaat heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag versterkingen toevoegt aan de selectie. In de winterstop stuurde hij aan op de komst van nieuwe spelers en Feyenoord versterkte zich uiteindelijk met de van MSK Zilina overgekomen Róbert Bozenik en met huurling Oguzhan Özyakup van Besiktas. In de komende transferperiode is het vooral de vraag wat er gaat gebeuren met Steven Berghuis. De sterspeler van Feyenoord verlengde in augustus vorig jaar zijn contract tot medio 2022, ondanks serieuze belangstelling van PSV.

Tijdens de onderhandelingen over de verlenging van zijn contract heeft Berghuis volgens journalist Martijn Krabbendam niet alleen afgedwongen dat hij de bestbetaalde speler in de selectie zou worden, maar ook dat Feyenoord ‘niet moeilijk’ zal doen, indien een geïnteresseerde club met een marktconform bod komt. De journalist van Voetbal International roept in de uitzending van Veronica Inside in herinnering dat PSV vijftien miljoen euro wilde betalen voor de buitenspeler. Als een club nu een dergelijk bedrag op tafel legt, zal Feyenoord zich volgens Krabbendam schappelijker opstellen.

Vorig jaar maakte De Telegraaf al melding van een contractuele clausule, die zou bepalen dat Feyenoord niet de hoofdprijs zal vragen zodra er in de toekomst een grote buitenlandse club interesse toont. Door die belofte kan Feyenoord in de toekomst nog altijd miljoenen opstrijken voor Berghuis en houdt het een gemotiveerde speler in huis die het verschil kan maken, schreef de krant destijds. De kans lijkt in ieder geval klein dat Berghuis zijn tot medio 2022 doorlopende contract zal uitdienen.

Als Berghuis echter niet wordt verkocht, zijn er vermoedelijk te weinig financiële middelen om de selectie serieus te versterken. "Of ze moeten Orkun Kökcü verkopen en met dat geld iets doen", voegt Krabbendam toe. "Het gaat weer om creatief zijn. Maar het is niet meer zo dat Feyenoord, zoals het een aantal jaar geleden deed, spelers uit de Eredivisie gaat halen. Ze kiezen duidelijk voor een andere route, met jonge spelers uit het buitenland zoals Róbert Bozenik." Van de tien spelers die Feyenoord sinds afgelopen zomer verwelkomde, was alleen Nick Marsman afkomstig uit de Eredivisie: hij kwam transfervrij over van FC Utrecht.

Krabbendam doelt vooral op de zomer van 2017, toen Ridgeciano Haps (AZ), Jeremiah St. Juste, Sam Larsson (beiden sc Heerenveen) en Sofyan Amrabat (FC Utrecht) werden overgenomen van competitiegenoten. Een herhaling van de uitgaven die Feyenoord in die transferperiode deed is onwaarschijnlijk. Johan Derksen vermoedt mede daardoor dat Advocaat er 'weleens' voor kan kiezen om na dit seizoen te vertrekken bij Feyenoord. "Als je Berghuis voor vijftien miljoen euro verkoopt, dan wordt dat bedrag waarschijnlijk over drie jaar gespreid. Je krijgt dat bedrag niet meteen. Dan kun je niets kopen. En Dick wil perspectief zien."