Woede in Amsterdam: ‘Het is echt onbestaanbaar dat je dit niet checkt’

Supportersvereniging Ajax is absoluut geen voorstander van het hervatten van de Eredivisie. Door de coronacrisis is het afwachten of de competitie dit seizoen wordt afgemaakt, maar de KNVB wil voorlopig nog geen streep door deze voetbaljaargang zetten. "Het is onbehoorlijk bestuur", zegt Fabian Nagtzaam, directeur van de vereniging, tegenover EenVandaag.

Veel burgemeesters hebben al laten weten dat het moeilijk wordt om in de zomer duels te laten afwerken. De UEFA wil echter graag zien dat alle Europese landen de competities gaat afronden en de KNVB houdt zich voorlopig aan dit plan, mits de overheid en het RIVM dit toestaan. "Het is echt onbestaanbaar dat je vooraf geschetste scenario's niet checkt, met in dit geval de burgemeesters", aldus Nagtzaam.

Dat de club bij het stopzetten van de competitie als eerste eindigt, zegt de Ajax-fan niets. “Wij zien onszelf dan absoluut niet als winnaar. Het hele betaalde voetbal heeft dan in dit geval verloren. Net als de hele maatschappij. Wij vinden het absoluut niet kunnen dat de KNVB zichzelf buiten de maatschappij plaatst", doelt Nagtzaam op de maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Nagtzaam stelt dat er ook een onderzoek is gehouden onder fans en de meesten zien doorgaan met de competitie niet zitten. "Het merendeel wil volgend jaar gewoon weer gezond op de tribune zitten", aldus de directeur, die moet gissen naar de reden waarom de KNVB door wil spelen. "Wij denken dat het op dringend advies is van de UEFA, dat neigt naar chantage. Dan gaat het uiteindelijk om geld."

"Die ondersteunende diensten, zoals de politie en ambulances, die hebben het nu al druk genoeg. Willen we die dan ook nog gaan lastigvallen met voetbal in de zomermaanden? Ik denk het niet", aldus Nagtzaam, die begrijpt dat burgemeesters bang zijn voor samenscholingen in onder meer de binnensteden. "Supporters zullen altijd bij elkaar komen. Het is een belevingssport. Daar is voetbal juist voor uitgevonden, voor het publiek. Spelen zonder zou het failliet zijn voor het voetbal."