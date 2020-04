Transferspecialist Sky: ‘Kans op recordtransfer door Bayern München is 50/50’

Bayern München blijft ondanks het verlengen van het contract van Thomas Müller onverminderd geïnteresseerd in Kai Havertz, zo is de overtuiging van Sky Deutschland. Trainer Hansi Flick, die eveneens een nieuwe verbintenis in München ondertekende, beschouwt de aanvallende middenvelder van Bayer Leverkusen naar verluidt als zijn belangrijkste doelwit.

"Flick wil Havertz en Havertz wil naar Bayern München", zo zegt transferexpert Marc Behrenbeck van de Duitse tak van Sky op de website van het medium. De journalist schat de kans dat Havertz in de komende transferperiode daadwerkelijk de oversteek naar Beieren maakt op '50/50'. "Het zal allemaal afhangen van de financiële voorwaarden", zegt Behrenbeck.

De twintigjarige Havertz geldt als een van de uitblinkers in het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz, al was de Duitser gedurende het lopende seizoen een stuk minder productief dan het jaar daarvoor. In het seizoen 2018/19 maakte Havertz 20 goals in 42 officiële duels, in het huidige seizoen stokte de teller bij 10 doelpunten in 34 wedstrijden. Havertz heeft zijn zinnen naar verluidt gezet op een stap hogerop en heeft dat ook aan de clubleiding van Leverkusen te kennen gegeven.

Bayern maakte dinsdag het nieuws wereldkundig dat Müller zijn contract heeft verlengd tot medio 2023. De dertigjarige aanvallende middenvelder speelt op een vergelijkbare positie als Havertz, maar laatstgenoemde blijft nadrukkelijk in beeld bij der Rekordmeister. Barcelona-huurling Philippe Coutinho keert volgend seizoen in ieder geval niet terug, terwijl de Duitse grootmacht ook sterk rekening houdt met het vertrek van Corentin Tolisso.

Indien de Franse middenvelder inderdaad vertrekt, ontstaat voldoende ruimte op de loonlijst bij Bayern om Havertz te bekostigen. Daarvoor zal ook een flinke transfersom nodig zijn, want Leverkusen houdt al tijden vast aan een vraagprijs van honderd miljoen euro. Als gevolg van de coronacrisis zou daar volgens journalist Behrenbeck nog wel aan getornd kunnen worden. "De marktwaarden zijn gedaald, een bedrag tussen de 70 en 85 miljoen euro lijkt me op dit moment realistisch", aldus de scribent van Sky Deutschland. Mogelijk wordt Havertz de duurste aankoop van Bayern ooit; momenteel is dat record in handen van Lucas Hernández, die vorig jaar voor tachtig miljoen euro overkwam van Atlético Madrid.