La Gazzetta dello Sport pakt uit met tegenstrijdig nieuws over Hirving Lozano

De Corriere dello Sport beweerde zondag dat Napoli van plan is om Hirving Lozano te verkopen, maar La Gazzetta dello Sport spreekt dat woensdag tegen. Lozano, die afgelopen zomer voor 38 miljoen euro over werd genomen van PSV, krijgt volgens de roze sportkrant in zijn tweede jaar in Napels een nieuwe kans om zich te bewijzen.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis haalde de 24-jarige Lozano op voorspraak van trainer Carlo Ancelotti naar Napoli, maar laatstgenoemde werd in december vanwege de aanhoudend slechte resultaten ontslagen. Lozano kwam vervolgens onder diens opvolger Gennaro Gattuso nauwelijks meer aan spelen toe: de enige basisplaats van de Mexicaanse vleugelspits onder Gattuso was in de wedstrijd om de Coppa Italia tegen Perugia (2-0 zege). In totaal speelde Lozano tot nu toe 23 officiële wedstrijden voor Napoli, waarin hij tot 3 doelpunten en 2 assists kwam.

Het zint De Laurentiis allerminst dat Lozano (nog) niet geslaagd is in Italië. De flamboyante preses wil naar verluidt dat Gattuso van de 'heropleving' van de buitenspeler een van zijn prioriteiten maakt zodra het voetbal hervat kan worden. De Laurentiis heeft Lozano wel degelijk aangeboden bij andere clubs, zo klinkt het, maar geen enkele geïnteresseerde partij zou in de buurt zijn gekomen van de vraagprijs van 35 miljoen euro.

Everton, waar zowel technisch directeur Marcel Brands als manager Ancelotti bekend zijn met de kwaliteiten van Lozano, zou na het teleurstellende seizoen van Lozano niet verder willen gaan dan 17,5 miljoen euro. Spaanse media noemden eerder ook Atlético Madrid, Sevilla en Valencia als gegadigden, maar die clubs wilden evenmin aan de hoge vraagprijs voor de ex-PSV'er voldoen.