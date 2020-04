‘Napoli hangt torenhoog prijskaartje aan miskoop Hirving Lozano’

Hirving Lozano verruilde PSV afgelopen zomer voor Napoli, dat 38 miljoen euro voor de Mexicaanse aanvaller overmaakte naar Eindhoven. Voorlopig weet Chucky echter nog niet te overtuigen in Napels, waardoor er gespeculeerd wordt over een snel vertrek. Er zijn verschillende clubs in de markt voor Lozano, alleen is Napoli niet van plan om hem voor minder dan veertig miljoen euro van de hand te doen.

Carlo Ancelotti haalde de 24-jarige Lozano afgelopen zomer naar Napels, maar de zestigjarige oefenmeester liet Napoli in december achter zich. Onder diens opvolger Gennaro Gattuso verscheen de Mexicaanse aanvaller alleen in de bekerwedstrijd tegen Perugia (2-0 zege) aan de aftrap. Voorlopig speelde Lozano 23 officiële wedstrijden voor Napoli, waarin hij tot 3 doelpunten en 2 assists kwam. De Corriere dello Sport schrijft dat zowel Lozano als ploeggenoot Allan komende zomer mogen uitkijken naar een andere club.

Allan was vorige zomer nog dicht bij een overstap naar Paris Saint-Germain voor tachtig miljoen, maar heeft dit seizoen lang niet altijd een basisplaats bij Napoli. Mede door verschillende blessures speelde de middenvelder, wiens contract nog loopt tot medio 2023, deze jaargang 24 wedstrijden. Ancelotti zou de situatie bij zijn oude club nadrukkelijk in de gaten houden en van plan zijn om Allan en Lozano naar Everton te halen.

Volgens Spaanse media zouden ook Atlético Madrid, Sevilla en Valencia het duo van Napoli op de korrel hebben. De vraagprijs van Napoli zou echter weleens een probleem kunnen vormen voor een zomerse transfer van Lozano. I Partenopei willen geen verlies lijden op de aan PSV betaalde transfersom en verlangen daarom veertig miljoen voor de aanvaller. Everton zit daar voorlopig nog heel ver vanaf en is bereid om twintig miljoen op tafel te leggen voor Lozano.