Justin Kluivert nodigt twee grote voorbeelden uit voor denkbeeldig diner

Justin Kluivert heeft op verzoek van het clubkanaal van AS Roma een gezelschap van vijf personen samengesteld, dat hij zou willen uitnodigen als voor een diner zodra de lockdown voorbij is. De twintigjarige aanvaller wijst Cristiano Ronaldo en Ronaldinho aan als zijn absolute voorbeelden in de voetbalwereld. “Ik wil altijd nieuwe dingen leren, vooral om mijn spel te verbeteren. Dus waarom zou ik dit niet gebruiken om een van de beste spelers ooit uit te nodigen?”, zo verwijst Kluivert naar de Portugese aanvaller van Juventus.

“We spelen in een vergelijkbare rol, hij heeft veel ervaring en heeft alles al laten zien op het veld. Als ik Cristiano Ronaldo te gast heb, zou dat een uitstekende mogelijkheid bieden om van hem nieuwe inzichten te leren. Hoe hij eet, hoe hij traint en hij hij zich mentaal voorbereidt”, vertelt Kluivert. De aanvaller, die Ajax in de zomer van 2018 verruilde voor AS Roma, speelde dit seizoen voorlopig 27 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 2 assists.

Kluivert geeft verder aan dat hij tevens Ronaldinho zou willen uitnodigen voor een diner. “Om dezelfde redenen als waarom ik Ronaldo gekozen heb. Ik kan van hem veel leren, van de manier hoe hij bezig was met voetbal. Hij was actief in een tijd dat er heel veel grote spelers in het voetbal waren, dus hij zou me kunnen bijbrengen hoe het is om tegen zulke voetballers te spelen. Ronaldinho had een bepaalde elegantie en vreugde als hij speelde”, zegt de aanvaller over Ronaldinho, die momenteel in Paraguay vastzit op verdenking van het reizen met vervalste documenten.

“Er kunnen niet alleen maar voetballers aan tafel zitten”, gaat Kluivert verder. Naast de twee voetballers kiest Kluivert verder voor zijn favoriete rappers Drake en Travis Scott, terwijl hij Leonardo Di Caprio aanwijst als zijn favoriete acteur. “Het moet voor hem gek zijn om met zoveel roem te dealen. Ik ben benieuwd hoe hij daarmee omgaat. Ik weet zeker dat hij zoveel te vertellen heeft, het zou leuk zijn om dingen van hem te horen.”