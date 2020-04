Juventus enige dissonant bij afspraak over salarisverlaging in Serie A

De clubs in de Serie A gaan akkoord met een tijdelijke salarisverlaging van maximaal eenderde van het bruto jaarsalaris van spelers, zo is maandag besloten tijdens een spoedoverleg. Negentien clubs gaan akkoord met het inleveren van twee maandsalarissen, mocht het seizoen alsnog worden uitgespeeld. Gaat er definitief een streep door de jaargang 2019/20, dan is het inleveren van in totaal vier maandsalarissen een realistische optie. Een nieuwe vergadering was noodzakelijk, nadat gesprekken met de Italiaanse spelersvakbond niet het gewenste resultaat opleverden.

Alleen koploper Juventus gaat niet akkoord met het voorstel van de Lega Serie A. La Vecchia Signora besloot onlangs al om een tijdelijke salarisverlaging te introduceren, nadat aanvoerder Giorgio Chiellini daar via een conference call op had aangedrongen bij zijn ploeggenoten. Laatstgenoemde werkt volgens Tuttosport aan een plan met voorzitter Andrea Agnelli en sportief directeur Fabio Paratici omtrent de tijdelijke verlaging. Cristiano Ronaldo levert naar verluidt bijna vier miljoen euro aan salaris in tijdens de coronacrisis.

In een verklaring benadrukt de Lega Serie A, de organisator van de Italiaanse competitie, dat de maatregel ‘noodzakelijk’ is voor de toekomst van het voetbal in Italië. "Wij begrijpen dat de clubs de afspraken die zijn gemaakt gelijk gaan bespreken met hun medewerkers", zo wordt het statement afgesloten. Er is de wens bij de Serie A-clubs om het seizoen gewoon af te maken in de zomermaanden, wat in lijn is met het toekomstbeeld dat vorige week werd geschetst door de UEFA. Het is echter nog onduidelijkheid wanneer er weer kan worden gespeeld in Italië. In de Serie A staan nog twaalf speelronden op het programma.