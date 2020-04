‘Barcelona leidt de race en praat met entourage over gewilde transfer’

Barcelona heeft goede papieren om Layvin Kurzawa komende zomer in te lijven. De 27-jarige linksback beschikt bij Paris Saint-Germain over een aflopend contract, waardoor hij zich zonder transfersom kan aansluiten bij een andere club. Volgens Sport praat Barcelona al met de entourage van de gewilde vleugelverdediger om een overstap te realiseren.

Kurzawa, die ook op het verlanglijstje staat van onder meer Arsenal, wordt bij Barcelona gezien als een erg goede optie om de concurrentiestrijd met Jordi Alba aan te gaan. De Catalaanse topclub is niet tevreden over Júnior Firpo, die afgelopen zomer nog overkwam van Real Betis. Barcelona is van plan de 23-jarige back te verkopen en Kurzawa naar het Camp Nou te halen.

Barcelona maakt een goede kans op de handtekening van de dertienvoudig Frans international, omdat hij onlangs van zaakwaarnemer veranderde. Vandaag de dag behartigt Kia Joorabchian de belangen van de verdediger. Joorabchian is een bekende van Barcelona, aangezien de spelersmakelaar in het verleden goed samenwerkte met de grootmacht over deals inzake Philippe Coutinho en Neto.

De koploper van LaLiga wil niet zoveel geld uitgeven aan de vervanger van Firpo, waardoor de bijna transfervrije Kurzawa als de ideale aanwinst wordt gezien. Daarnaast probeerde Barcelona al in 2016 Kurzawa te strikken nadat scouts lovende rapporten over de linkspoot hadden ingeleverd. Kurzawa staat zeker open voor de stap naar Barcelona om in eerste instantie als back-up te fungeren, maar zal er alles aan doen om zich in basisopstelling te knokken.

Barcelona praat momenteel met de entourage van Kurzawa om hem naar Spanje te halen, zo meldt Sport. Naar verluidt zal het weinig moeite kosten om tot een akkoord te komen. De zaakwaarnemer van Kurzawa heeft Barcelona wel gewaarschuwd dat ook Arsenal en Napoli interesse hebben. De back wil volgens de berichtgeving het liefst naar het Camp Nou, maar dan is haast wel geboden.