Premier League-club openbaart zorgen: ‘In augustus geen geld meer’

Burnley verliest 50 miljoen pond, omgerekend circa 57 miljoen euro, als de Premier League in verband met de coronacrisis helemaal niet meer wordt hervat, zo maakte de Premier League-club zaterdag bekend. De nummer tien van de ranglijst loopt op de eerste plaats 45 miljoen pond aan televisierechten mis als de laatste negen competitieduels niet meer worden afgewerkt.

De laatste thuisduels van het seizoen zouden naar schatting vijf miljoen pond opleveren. De enorme inkomsten uit televisierechten zijn een belangrijke reden voor veel Engelse clubs om het seizoen nog te willen afmaken. Volgens berekeningen lopen alle clubs uit de Premier League samen meer dan een miljard euro mis als het seizoen nu al is afgelopen.

“Het is een feit dat als we het huidige seizoen niet afmaken én er geen duidelijkheid is over een start van een nieuwe voetbaljaargang, dat we als club in augustus geen geld meer zullen hebben. Nogmaals, dat is een feit”, benadrukt voorzitter Mike Garlick in gesprek met Engelse media. “Ik kan niet voor andere clubs spreken en ik weet niet hoe de financiële huishouding van andere clubs is. Ik kan alleen in naam van Burnley spreken. Daarom zijn wij absoluut voorstander, uiteraard als het veilig is, van de hervatting van de competitie.”

Burnley was voorafgaand aan de coronacrisis hard op weg om zich van lijfsbehoud te verzekeren. The Clarets staan twaalf punten boven de rode streep en zelfs maar vier punten onder de top zes van de ranglijst. Ondanks alle goede prestaties binnen de lijnen, zorgt de instabiliteit door de coronacrisis voor de nodige onzekerheid op financieel gebied. “Het is overduidelijk dat het afmaken van het seizoen zonder meer de beste oplossing is, als het niet de enige oplossing voor de Premier League-clubs is”, erkent Garlick.

De Premier League ligt vanwege de coronacrisis al enkele weken stil. De organisatie hoopte tot voor kort dat er begin mei weer gevoetbald zou kunnen worden, maar dat streven werd vrijdag losgelaten. De hervatting van het seizoen is nu tot nader order uitgesteld.