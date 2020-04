Lofzang voor ‘beste aankoop van transferwindow’ en ‘nieuwe Paul Scholes’

Manchester United nam Bruno Fernandes in januari voor 55 miljoen euro over van Sporting Portugal. Met drie doelpunten en vier assists in zijn eerste negen optredens voor the Red Devils heeft de 25-jarige middenvelder voorlopig een uitstekende indruk gemaakt. Bryan Robson laat zich in gesprek met talkSPORT lovend uit over Fernandes, die hij vergelijkt met Paul Scholes.

“Sinds zijn komst heeft hij zich gemanifesteerd als speciale speler. Hij heeft een fantastische houding. Ik heb hem een aantal keer ontmoet en zag op het trainingscomplex dat hij zich goed mengt in de selectie. Je kan wel zien dat hij bij Sporting aanvoerder was, hij is een geweldig talent”, geeft Robson te kennen. De oud-middenvelder speelde tussen 1981 en 1994 voor Manchester United, met wie hij onder meer twee de Premier League, driemaal de FA Cup, een EFL Cup en een Europacup II veroverde.

Solskjær: 'Bruno Fernandes heeft de X-Factor'

“Hij is niet zoals Roy Keane, Paul Ince of Nicky Butt, maar meer als Paul Scholes. Fernandes vindt op briljante wijze ruimte tussen de defensie en het middenveld”, vervolgt de oud-middenvelder op lovende wijze. “Zijn inzicht is buitengewoon goed, als je naar zijn passing kijkt. Hij kan een pass als Paul Scholes geven, maar kan ook nog een doelpunt maken. Ik hoop dat ik mijn gelijk haal en dat hij uitgroeit tot een nieuwe Paul Scholes voor Manchester United.”

Ook Emmanuel Petit is te spreken over de impact van Fernandes. “In twee maanden heeft hij zich ontpopt tot de beste aankoop van de winterse transferwindow. Het is alsof hij al zes jaar bij de club speelt”, zegt de Franse oud-middenvelder van onder meer Arsenal, Barcelona en Chelsea tegenover Paddy Power. “Hij heeft de mentaliteit in de kleedkamer veranderd, dat is niet gemakkelijk voor een speler die halverwege het seizoen binnenkomt. Pogba had dat eigenlijk moeten doen bij Manchester United, dat leiderschap toont Fernandes nu op het veld. Ik kijk er naar uit om hen samen te spelen, ik ben ervan overtuigd dat ze een goed duo vormen.”