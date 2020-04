‘Ajax heeft mij verteld dat ik vaker met het eerste mee zal doen’

Danilo Pereira speelt zijn wedstrijden vooralsnog vooral namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De twintigjarige aanvaller maakte dit seizoen echter ook zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax en in de Europa League tegen Getafe volgde zelfs zijn eerste doelpunt. Danilo heeft voor de komende tijd volgende stappen in gedachten, zo vertelt hij in geprek met UOL Esporte.

“Het is prachtig om voor Ajax te spelen. Het is een enorme club, met een gepassioneerd publiek en een stadion dat altijd vol zit. Dit is de droom van ieder kind, al begint het na drie jaar wel een beetje te wennen. Het maakt me enorm trots dat ik voor dit team mag spelen”, steekt hij van wal. De Braziliaan had na zijn komst even de tijd nodig om zich aan te passen: “Aan het begin was het ingewikkeld, aangezien ik de taal niet sprak en ook geen Engels. Ik moest dus communiceren via ploeggenoten, een tolk of via gebaren. Een jongen die Spaans sprak heeft me ook enorm geholpen”, gaat hij verder.

Een van zijn medespelers is landgenoot David Neres en de twee onderhouden een warme band: “Het is net alsof we broers zijn. Ik heb veel aan hem te danken, omdat hij me na mijn komst enorm geholpen heeft. We wonen dicht bij elkaar en hebben constant contact. Hij verdient het beste. Er was een moment waarop hij, zijn broer en ik uit eten gingen en al onze familieleden in Brazilië waren. We hebben toen veel met elkaar gesproken en toen we het over familie hadden, moesten we allemaal huilen. Het was een grappig moment, dat voor ons erg speciaal was.”

Danilo heeft momenteel drie wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax achter zijn naam staan en de jongeling gaat ervan uit dat hier in de toekomst verandering in zal komen: “Ik hoor nog steeds bij Jong Ajax, ik ben niet definitief overgestapt. Maar ze hebben wel met mij gesproken en mij verteld dat ik vaker bij het eerste mee zal doen, omdat ik het erg goed doe. Mijn volgende doel is om kampioen te worden met Ajax. Ik droom er ook van om de Braziliaanse nationale ploeg te halen en mezelf te ontwikkelen tot een geweldige speler op het internationale toneel.”