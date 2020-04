Theo Janssen looft ‘groots gebaar’ van AZ: ‘Het kan veel geld schelen’

De KNVB heeft het besluit over het wel of niet voortijdig beëindigen van de competitie minimaal een week voor zich uitgeschoven. Veel clubs willen vanwege de coronacrisis per direct een streep onder het lopende seizoen zetten, terwijl andere clubs dat juist vooralsnog te voorbarig vinden. De nationale voetbalbond en de Eredivisie CV, de organisatie van de clubs uit de Eredivisie, verwijzen naar het overleg van dinsdag met alle clubs. “Het is klaar, lijkt me", zegt oud-voetballer Theo Janssen vrijdag in gesprek met de NOS.

Janssen benadrukt dat vrijwel iedereen naar duidelijkheid snakt en kan zich niet voorstellen dat de KNVB de signalen van clubs als Ajax, PSV en AZ gaat negeren. De vaste gast bij Studio Voetbal deelt complimenten uit aan AZ: de club uit Alkmaar is immers samen met Ajax gedeeld koploper van de Eredivisie, maar op basis van doelsaldo stroomt AZ in de tweede voorronde van de Champions League in, terwijl Ajax zich als nummer één direct voor de groepsfase plaatst.

Eredivisie-aanvoerders: 'Nu klappen wij voor jullie'

“Als voetbaldier zou ik het begrijpen als AZ zou zeggen: we willen door en strijden om de titel. Gelijk in punten met Ajax en de finish in zicht... Dan wil je er toch vol voor gaan? Daarom vind ik het een groots gebaar dat ze in Alkmaar een punt achter dit seizoen willen zetten”, benadukt Janssen. “Daarmee geven ze aan dat er belangrijkere zaken in de wereld zijn dan voetbal. En natuurlijk is dat ook zo. Maar het kan AZ veel geld schelen.”

Janssen vindt het aanwijzen van een kampioen niet noodzakelijk, maar neemt wel een standpunt in over de verdeling van de financiën. “Ik vind dat het prijzengeld, met onder meer de televisiegelden, op een hoop moet worden gegooid en eerlijker moet worden verdeeld. Het is logisch dat Ajax recht heeft op meer dan bijvoorbeeld FC Emmen, maar laten we de marges wat kleiner maken”, benadrukt de oud-speler van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax.

Janssen vindt het niet helemaal terecht dat alle pijlen op de KNVB worden gericht. “Het ligt niet alleen aan de bond. Dit is zo'n lastige situatie en zo moeilijk te voorspellen. De KNVB volgt de adviezen van de overheid en het RIVM. Maar ja, op een bepaald moment wil iedereen duidelijkheid. Het is klaar, lijkt me.”