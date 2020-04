Jonk: ‘Daardoor onderscheidt De Ligt zich nu van andere verdedigers’

Matthijs de Ligt speelde in de jeugdopleiding van Ajax jarenlang als middenvelder. Wim Jonk, destijds hoofd jeugdopleidingen in Amsterdam en tegenwoordig hoofdtrainer van FC Volendam, legt in gesprek met Voetbal International uit dat op die manier zijn ‘techniek, handelingssnelheid en spelinzicht’ kon worden verbeterd en dat hij zich daardoor op dit moment kan onderscheiden.

“Hij was een zogenoemde vroegrijper en toen hij in de middenbouw terecht kwam, werd het wel duidelijk dat hij uiteindelijk de meeste potentie had als centrale verdediger. Maar we hebben Matthijs bewust toch heel lang op het middenveld laten spelen, zodat zijn techniek, handelingssnelheid en spelinzicht konden verbeteren”, geeft Jonk te kennen. Hij benadrukt dat dit niet in het belang was van de trainer van het team van De Ligt.

“Want Matthijs achterin was natuurlijk een rots in de branding geweest. Maar het was wél in het belang van Matthijs, want daardoor onderscheidt hij zich nu van andere verdedigers met zijn kwaliteiten aan de bal, zijn spelinzicht en zijn leiderschapskwaliteiten”, stelt de huidige trainer van FC Volendam. De twintigjarige verdediger brak in seizoen 2016/17 door bij Ajax en maakte afgelopen zomer de overstap naar Juventus.

In de jeugdopleiding van Ajax was men tijdens de periode van Jonk overigens heel bewust bezig met het zogenaamde ‘geboortemaand-effect’, waardoor voornamelijk jeugdspelers uit januari, februari en maart vanwege hun fysieke voorsprong in de opleidingen spelen. “Een goed voorbeeld is Noussair Mazraoui. Nous was zeer laat rijp, geboren in november uit de lichting Van de Beek, Nouri, Dekker. Hij stond vaak op wegsturen of twijfel, maar doordat we gemixed gingen trainen werd duidelijk dat hij met kop en schouders uitstak boven zijn leeftijdgenoten die een team lager speelden.”