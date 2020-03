AZ wijst vijf spelers de deur en gaat in gesprek met oudgediende

AZ heeft het contract van Ron Vlaar formeel opgezegd, zo bevestigt de club maandagavond via de officiële kanalen. De Alkmaarders benadrukken wel dat er met de 35-jarige centrumverdediger nog wordt gesproken over de toekomst. Ook de contracten van Justin Bakker, Joerie Church, Mauro Savastano, Vincent Regeling en Robin Lathouwers zijn formeel opgezegd, net als dat van Jong AZ-trainer Koen Stam.

Clubs moeten spelers voor 1 april formeel duidelijkheid te geven over hun aflopende contract, omdat dat de verbintenis anders automatisch onder dezelfde voorwaarden met een jaar verlengd wordt. De aflopende verbintenis van Vlaar is niet verlengd door AZ, waardoor de routinier normaal gesproken per 1 juli van de loonlijst verdwijnt. Vlaar is bezig aan zijn tweede periode bij AZ: na zijn vertrek in 2006 keerde hij in 2015 weer terug in Alkmaar.

Mogelijk is Vlaar komend seizoen alsnog te bewonderen in Alkmaar, want AZ laat weten dat club en speler nog met elkaar in gesprek zijn over de toekomst. Of dat ook geldt voor Bakker, Church, Savastano, Regeling en Lathouwers valt te bezien: geen van hen debuteerde tot dusver voor AZ in de Eredivisie. Dat de toekomst van Stam buiten Alkmaar zou liggen, was in februari al duidelijk geworden.