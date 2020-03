‘Vijf of vijftien miljoen aftikken, wat zou het? Ajax is stervensrijk, Edwin’

Hugo Borst is geraakt door het noodloot van Abdelhak Nouri. De middenvelder van Ajax zakte in juli 2017 bij een oefenduel met Werder Bremen naar de grond en liep ernstige en blijvende hersenschade op. Nadien werd geconcludeerd dat de medici van Ajax niet kordaat hadden gehandeld. Borst verlangt dat de Amsterdammers alsnog met een flinke schadevergoeding op de proppen komen om de familie Nouri te ondersteunen.

Khalid Kasem, advocaat en vertrouwenspersoon van de familie Nouri, bracht onlangs het boek Abdelhak Nouri: een onvervulde droom op de markt. Daarin valt te lezen dat Ajax in de ogen van de familie en de advocaat niet over de brug wil komen bij de gesprekken over een schadevergoeding van vele miljoenen. Borst stelt in het Algemeen Dagblad vast dat Ajax tot aan de dag van vandaag 'grote fouten maakt en niet koninklijk opereert'.

Bekijk de schitterende compilatie van Appie Nouri #StayStrongAppie

De columnist moet vanwege de kwestie Nouri meteen denken aan 1988, toen hij bij het blad Voetbal International werkte en de ernstige blessures van oud-Ajacieden Danny Hesp en Ron Willems onder de loep nam. Bij beide spelers ging het mis. Bij middenvelder Willems werd een cruciale diagnose gemist, terwijl verdediger Hesp na een beenbreuk verkeerd werd behandeld. Borst ging uiteindelijk verhaal halen bij Ajax-voorzitter Ton Harmsen, 'een grote, zware man'.

"Ik zei u tegen hem, maar mijn toon was arrogant. Wat was dat voor puinzooi bij Ajax? En toen zei hij na een tijdje: Hugo. Ik zeg je nu dat je voorzichtig moet zijn. Van mij heb je niks te duchten, maar de medische wereld zit anders in elkaar. Ik weet niet hoe oud je bent, maar wees er voorzichtig mee. (...) Jij denkt dat journalisten altijd beschermd zijn, maar zo is 't natuurlijk niet."

Een loos dreigement, concludeert Borst nu. "Vroeger was het niet beter, wel leuker. Ik hoor het Edwin van der Sar (algemeen directeur, red.) niet zeggen. Hem wens ik na het lezen van het boek over Nouri leiderschap toe. Kom tot een financiële regeling. Vijf of vijftien miljoen aftikken voor Appie's noodlot, wat zou het? Ajax is stervensrijk, Edwin. Dit gaat om warmte - en om beeldvorming trouwens. Ajax laat zich al 33 maanden van zijn slechtste kant zien", besluit Borst.