Advocaat houdt Feyenoord-fans in spanning: ‘Het is overal stil, dus bij mij ook’

Dick Advocaat weet nog niet of hij volgend seizoen trainer is van Feyenoord. De 72-jarige oefenmeester, die in oktober vorig jaar werd aangesteld als opvolger van de opgestapte Jaap Stam, zou eind maart een definitieve beslissing nemen aangaande zijn toekomst in De Kuip. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn de gesprekken over een langer verblijf bij Feyenoord op de lange baan geschoven.

"Het is overal stil, dus bij mij ook", vertelt Advocaat vrijdag in een onderhoud met RTV Rijnmond. "Wij krijgen ook heel weinig mee. Het belangrijkste nu is dat het coronavirus wordt opgelost." Assistent-trainer John de Wolf verlengde onlangs zijn contract bij Feyenoord met twee seizoenen en volgens Voetbal International gebeurde dat met goedkeuring van Advocaat. Laatstgenoemde heeft regelmatig contact met technisch directeur Frank Arnesen over de gang van zaken bij de bekerfinalist.

Advocaat liet zich eind februari tegenover het Algemeen Dagblad al uit over zijn toekomst bij Feyenoord en het trainerschap in het algemeen. "Als ik stop bij Feyenoord, stop ik écht. Dan is het definitief. Ook geen bondscoach meer." Sinds de komst van de ervaren trainer is Feyenoord ongeslagen in de Eredivisie, wat de club een derde plaats heeft opgeleverd, slechts zes punten achter Ajax en achtervolger AZ. Daarnaast werd de finale van de TOTO KNVB Beker bereikt, mede dankzij een eclatante 7-1 zege op NAC Breda in de halve eindstrijd.

Volgens Advocaat, die niet graag praat over de coronacrisis, zorgen de spelers van Feyenoord ervoor dat ze fit blijven tijdens de onderbreking van de Eredivisie. "Ze hebben programma's, fietsen en hartmeters meegekregen. Voor wat betreft het voetbalgedeelte zit het goed: spelers weten wat ze moeten doen in de tussentijd. De vraag voor iedereen is alleen: hoe lang gaat dit duren?", zo besluit Advocaat.